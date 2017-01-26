更新版 1-菲律宾数据：2016年GDP劲增6.8%，受内需旺盛提振

(新增细节)

路透马尼拉1月26日 - 得益于内需旺盛，菲律宾去年底经济增速超过预期，以强劲态势进入2017年，暗示该国央行可能实施两年多来的首次加息，以抑制日益加剧的通胀压力。

周四出炉的政府数据显示，该国第四季国内生产总值(GDP)较前季增长1.7%，高于第三季上修后的增长1.5%，亦胜过路透调查预测的增长1.6%.

菲律宾第四季GDP较上年同期增长6.6%，较第三季的增长7.0%放缓，但超过路透调查预测的增长6.5%。

这带动菲律宾2016年全年GDP增长6.8%，超过中国的6.7%，从而为决策者可能实施逾两年来首次加息的观点提供支持。

菲律宾社会经济计划部长佩尼亚(Ernesto Pernia)在新闻发布会上称，政府对实现今年6.5%-7.5%的经济增长目标充满信心。