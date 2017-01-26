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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 11:28 BJT

韩国已公布经济指标--2017/1/26

经济指标              时间   最新数据        前月/前季数据            下次公布时间    预估值
                                                                                  (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第四季      +0.4%  @-p           +0.6%  @-r                 --        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)      12月      +1.3%                +1.3%                  2月1日        --
                                                                                             
 工业生产(m/m)                 11月      +3.4%  @             -1.3%  @-r            1月31日        --
 失业率                        12月       3.4%  @              3.6%  @              2月14日        --
 贸易收支(亿美元)              12月   顺差67.9  r            顺差82  r               2月1日        --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选             
    参看韩国经济数据相关资料，可点选
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