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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 07:49 BJT

****主要国家经济指标预测--2月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段     预估值       前值
    
    2月1日(三)
    0000 韩国贸易收支(亿美元)                    1月初值        --      顺差68.0
             出口(较上年同期)                                 +8.7%        +6.4%
             进口(较上年同期)                                 +8.5%        +8.0%
    0030 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)   1月         --          49.4
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)          1月         --          52.8
    0100 中国官方制造业PMI                          1月        51.2         51.4
             官方非制造业PMI                                    --          54.5
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)              1月        55.8         56.0
    0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI                1月        53.2         53.2
    0850 法国Markit制造业PMI                      1月终值      53.4         53.4
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                  1月终值      56.5         56.5
    0900 欧元区Markit制造业PMI                    1月终值      55.1         55.1
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                   1月        55.9         56.1
    1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个)              1月    增加16.5     增加15.3
    1430 加拿大Markit经季调制造业采购经理人指数(PMI)1月         --          51.8
    1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      1月终值       --          55.1
    1500 美国建筑支出(较前月)                      12月       +0.2%        +0.9%
    1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数            1月        55.0         54.5
                              投入物价分项指数                 66.0         65.5
                              就业分项指数                     53.1         52.8
                              新订单分项指数                    --          60.3
    1900 美国联邦基金利率目标                        --    0.50%-0.75% 0.50%-0.75%
    2030 美国汽车销量年率(万辆)                     1月       1,755        1,843
    2230 澳洲AIG制造业指数                          1月        51.2         55.4
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            1月      +0.35%        +0.1%
                               (较上年同期)                   +1.5%        +1.3%
    

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      现值       预估值

    1月30日(一)
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)              12月        -0.3%       -0.6%
                         (较前月)                              -0.6%       +0.6%
    2330 日本求才求职比                            12月         1.43        1.42
             失业率                                             3.1%        3.1%
    2350 日本工业生产                           12月初值       +0.5%       +0.3%
             一个月预估值                                      +3.0%         --
             两个月预估值                                      +0.8%         --
    
    1月31日(二)
    0005 英国GfK消费者信心指数                     1月           负5         负8
    
    0030 澳洲NAB企业现况指数                      12月          正11         --
                企业信心指数                                     正6         --
    0030 澳洲民间部门信贷                         12月         +0.7%         --
             房屋信贷                                          +0.5%         --
    0400 日本央行利率决定                          --        负0.10%     负0.10%
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                  2月         +7.1%         --
             房屋开工(较上年同期)                              +3.9%       +8.4%
    0700 德国实质零售销售(较前月)                 12月         -0.9%       +0.6%
                         (较上年同期)                          -1.1%       +0.3%
    0745 法国消费者支出(较前月)                   12月         -0.8%       +0.2%
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)          12月         +0.9%         --
    0900 德国经季节调整失业人数变化(万人)          1月       减少2.6     减少0.5
             未经季节调整失业人数(万人)                        277.7         --
             经季节调整失业率                                   5.9%        6.0%
             经季节调整失业人数(万人)                          260.5         --
    0900 意大利失业率                             12月         12.0%       11.8%
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                   12月     增加10.39    增加17.0
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                       增加37.98    增加33.0
            抵押贷款批准件数(件)                              67,898      69,000
            M4货供额(较前月)                                   -0.5%         --
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)        12月         +0.6%         --
                                  (较上年同期)                 +0.9%         --
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)1月初值     +1.8%       +1.6%
               核心HICP(较上年同期)                            +0.9%       +0.9%
    1000 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季)    第四季首次估值     +0.5%       +0.5%
                                (较上年同期)                   +1.8%       +1.7%
    1000 欧元区失业率                             12月          9.6%        9.8% 
    1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)          11月         +0.4%       +0.3%
    1330 加拿大工业产品价格(较前月)               12月         +0.4%       +0.6%
                         (较上年同期)                          +2.2%         --
               原材料价格(较前月)                              +6.5%         --
                         (较上年同期)                         +17.2%         --
    1330 美国薪资(较前季)                        第四季         +0.5%        --
             雇佣成本指数                                       +0.5%      +0.6%
    1400 美国CaseShiller-20个城市经季调房价指数(较前月)11月     +0.9%      +0.7%
                        未经季节调整房价指数(较前月)            +0.2%      +0.2%
                                房价指数(较上年同期)            +5.3%      +5.1%
    1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)             1月           50.3       55.0
    1500 美国消费者信心指数                        1月          111.8      113.0
    2145 新西兰HLFS失业率                         第四季         5.2%        --
               HLFS就业增长(较前季)                             +0.8%        --
               HLFS就业参与率                                   70.5%        --
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                 12月          +4.3%      +3.0%
             工业生产(较前月)                                   -0.5%      +0.3%
             服务业产出(较前月)                                 +0.3%        --
   (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李爽  审校 张若琪)
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