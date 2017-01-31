主要国家经济指标预测--2月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 1月初值 -- 顺差68.0 出口(较上年同期) +8.7% +6.4% 进口(较上年同期) +8.5% +8.0% 0030 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 49.4 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.8 0100 中国官方制造业PMI 1月 51.2 51.4 官方非制造业PMI -- 54.5 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 1月 55.8 56.0 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 53.2 53.2 0850 法国Markit制造业PMI 1月终值 53.4 53.4 0855 德国Markit/BME制造业PMI 1月终值 56.5 56.5 0900 欧元区Markit制造业PMI 1月终值 55.1 55.1 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 55.9 56.1 1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 1月 增加16.5 增加15.3 1430 加拿大Markit经季调制造业采购经理人指数(PMI)1月 -- 51.8 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月终值 -- 55.1 1500 美国建筑支出(较前月) 12月 +0.2% +0.9% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 1月 55.0 54.5 投入物价分项指数 66.0 65.5 就业分项指数 53.1 52.8 新订单分项指数 -- 60.3 1900 美国联邦基金利率目标 -- 0.50%-0.75% 0.50%-0.75% 2030 美国汽车销量年率(万辆) 1月 1,755 1,843 2230 澳洲AIG制造业指数 1月 51.2 55.4 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.35% +0.1% (较上年同期) +1.5% +1.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月30日(一) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 12月 -0.3% -0.6% (较前月) -0.6% +0.6% 2330 日本求才求职比 12月 1.43 1.42 失业率 3.1% 3.1% 2350 日本工业生产 12月初值 +0.5% +0.3% 一个月预估值 +3.0% -- 两个月预估值 +0.8% -- 1月31日(二) 0005 英国GfK消费者信心指数 1月 负5 负8 0030 澳洲NAB企业现况指数 12月 正11 -- 企业信心指数 正6 -- 0030 澳洲民间部门信贷 12月 +0.7% -- 房屋信贷 +0.5% -- 0400 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 +7.1% -- 房屋开工(较上年同期) +3.9% +8.4% 0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 -0.9% +0.6% (较上年同期) -1.1% +0.3% 0745 法国消费者支出(较前月) 12月 -0.8% +0.2% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.9% -- 0900 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 减少2.6 减少0.5 未经季节调整失业人数(万人) 277.7 -- 经季节调整失业率 5.9% 6.0% 经季节调整失业人数(万人) 260.5 -- 0900 意大利失业率 12月 12.0% 11.8% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 增加10.39 增加17.0 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加37.98 增加33.0 抵押贷款批准件数(件) 67,898 69,000 M4货供额(较前月) -0.5% -- 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.6% -- (较上年同期) +0.9% -- 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)1月初值 +1.8% +1.6% 核心HICP(较上年同期) +0.9% +0.9% 1000 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季首次估值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.8% +1.7% 1000 欧元区失业率 12月 9.6% 9.8% 1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 11月 +0.4% +0.3% 1330 加拿大工业产品价格(较前月) 12月 +0.4% +0.6% (较上年同期) +2.2% -- 原材料价格(较前月) +6.5% -- (较上年同期) +17.2% -- 1330 美国薪资(较前季) 第四季 +0.5% -- 雇佣成本指数 +0.5% +0.6% 1400 美国CaseShiller-20个城市经季调房价指数(较前月)11月 +0.9% +0.7% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% +0.2% 房价指数(较上年同期) +5.3% +5.1% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 50.3 55.0 1500 美国消费者信心指数 1月 111.8 113.0 2145 新西兰HLFS失业率 第四季 5.2% -- HLFS就业增长(较前季) +0.8% -- HLFS就业参与率 70.5% -- 2300 韩国工业生产(较上年同期) 12月 +4.3% +3.0% 工业生产(较前月) -0.5% +0.3% 服务业产出(较前月) +0.3% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 张若琪)