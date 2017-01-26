中国货币市场：资金继续收敛，月末因素叠加节后预期不确定致需求增多

路透北京1月26日 - 中国农历春节前的最后一个交易日，银行间市场资金进一步收敛， 月末因素叠加春节后流动性预期的不确定性致资金需求依然旺盛，供给相对较少。交易员表 示，公开市场持续净回笼，节后资金面不容乐观，且出于午后部分机构提前休假考虑，市场 在上午集中融入。 上海一银行交易员说，“这会有点紧还是，今天是月末，这样的话银行的存款可能会波 动大点，还有就是大家担心下午没人上班了，就提早借，下午估计会好点。” 她并称，由于部分机构已进入休假模式，市场供给亦显得相对较少。 华东一银行交易员亦称，“（较昨日）不止紧了一点，感觉现在很多银行都在借，银行 总有很多不确定的东西，非银应该早就安排好了，每年最后一天都不是很平稳。” 该交易员并表示，节后到期量较大，而且还面临各种考核，整体上比较谨慎。 中国央行公开市场今日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期500亿元，28天期10 0亿元。据此计算，本周净回笼3,100亿元。 上海一基金交易员则称，“我们倒是没感到什么太大压力，该借的都已经借好了...不 过从市场来看，14天以内的需求还是比较多的，出的机构不多。” 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5512 2.1378 +41.34 七天 2.6211 2.6080 +1.31 14天 3.4556 3.5248 -6.92 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 13.6800 12.1250 +155.50 七天 2.1000 3.0150 -91.50 14天 2.0250 2.1400 -11.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1300 2.1300 +0.00 七天 2.6000 2.8500 -25.00 14天 3.6000 3.5900 +1.00 Shibor 其中:隔夜 2.5293 2.1650 +36.43 七天 2.6910 2.6840 +0.70 三个月 3.8706 3.8551 +1.55 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)