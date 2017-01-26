版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 11:48 BJT

中国货币市场：资金继续收敛，月末因素叠加节后预期不确定致需求增多

路透北京1月26日 - 中国农历春节前的最后一个交易日，银行间市场资金进一步收敛，
月末因素叠加春节后流动性预期的不确定性致资金需求依然旺盛，供给相对较少。交易员表
示，公开市场持续净回笼，节后资金面不容乐观，且出于午后部分机构提前休假考虑，市场
在上午集中融入。
    
    上海一银行交易员说，“这会有点紧还是，今天是月末，这样的话银行的存款可能会波
动大点，还有就是大家担心下午没人上班了，就提早借，下午估计会好点。”
    
    她并称，由于部分机构已进入休假模式，市场供给亦显得相对较少。
    
    华东一银行交易员亦称，“（较昨日）不止紧了一点，感觉现在很多银行都在借，银行
总有很多不确定的东西，非银应该早就安排好了，每年最后一天都不是很平稳。”
    
    该交易员并表示，节后到期量较大，而且还面临各种考核，整体上比较谨慎。
    
    中国央行公开市场今日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期500亿元，28天期10
0亿元。据此计算，本周净回笼3,100亿元。 
    
    上海一基金交易员则称，“我们倒是没感到什么太大压力，该借的都已经借好了...不
过从市场来看，14天以内的需求还是比较多的，出的机构不多。”
    
    中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:15                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.5512     2.1378     +41.34
      七天                     2.6211     2.6080      +1.31
                                                  
      14天                     3.4556     3.5248      -6.92
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                   13.6800    12.1250    +155.50
                                                  
      七天                     2.1000     3.0150     -91.50
                                                  
      14天                     2.0250     2.1400     -11.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.1300     2.1300      +0.00
                                                  
      七天                     2.6000     2.8500     -25.00
                                                  
      14天                     3.6000     3.5900      +1.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.5293     2.1650     +36.43
                                                  
       七天                    2.6910     2.6840      +0.70
                                                  
       三个月                  3.8706     3.8551      +1.55
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐