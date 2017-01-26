中国政策：对资金使用效率低的农业险将收回中央财政补贴结余资金--财政部

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透北京1月26日 - 中国财政部周四发布中央财政农业保险保险费补贴管理办法，鼓励各省结合本地实际和财力状况，对符合农业产业政策、适应当地“三农”发展需求的农业保险给予一定保险费补贴等政策支持。对资金使用效率较低的，财政部将收回中央财政补贴结余资金，并酌情扣减该地区当年预拨资金。
刊登在财政部官网的办法称，财政部提供保险费补贴的农业保险标的为关系国计民生和粮食、生态安全的主要大宗农产品，以及根据有关文件精神确定的其他农产品。同时鼓励各地结合本地实际和财力状况，对特色险种给予一定的保险费补贴支持。
在已出台监管政策基础上，办法对补贴险种保险条款与费率、保险责任、保险金额等内容作了进一步明确和完善。要求经办机构在充分听取有关政府部门和农民意见的基础上拟订条款和费率，不得设置绝对免赔，科学合理设置相对免赔。同时经办机构连续三年获得超额利润的，原则上应当适当降低保险费率等。
办法增加了中央财政农业保险费补贴绩效评价、监督考核等方面规定，对于地方财政部门、经办机构骗取保险费补贴资金的，财政部将责令其改正，追回相应保险费补贴资金，视情况暂停其中央财政农业保险保险费补贴资格等。
中国从2007年以来，按照“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则，实施了农业保险保险费补贴政策，该政策实施10年来，中国农业保险取得了快速发展。补贴品种已由最初的种植业五个，扩大至种、养、林三大类15个，基本覆盖了关系国计民生和粮食、生态安全的主要大宗农产品；补贴区域已由六省区稳步扩大至全国；补贴比例也在逐步提高，并结合区域、险种情况实施了差异化补贴政策。
2016年，中央财政进一步提高了对产粮大县三大粮食作物农业保险保费的补贴比例，由此前的中西部40%、东部35%，逐步提高至中西部47.5%、东部42.5%，对缓解产粮大县财政支出压力、扩大农业保险覆盖面、稳定产粮大县农业生产和农户收入等，具有重要意义。（完）
欲浏览政策详情请点选中国财政部官网(here) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。