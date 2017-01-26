中国政策：对资金使用效率低的农业险将收回中央财政补贴结余资金--财政部

路透北京1月26日 - 中国财政部周四发布中央财政农业保险保险费补贴管理办法，鼓励各省结合本地实际和财力状况，对符合农业产业政策、适应当地“三农”发展需求的农业保险给予一定保险费补贴等政策支持。对资金使用效率较低的，财政部将收回中央财政补贴结余资金，并酌情扣减该地区当年预拨资金。

刊登在财政部官网的办法称，财政部提供保险费补贴的农业保险标的为关系国计民生和粮食、生态安全的主要大宗农产品，以及根据有关文件精神确定的其他农产品。同时鼓励各地结合本地实际和财力状况，对特色险种给予一定的保险费补贴支持。

在已出台监管政策基础上，办法对补贴险种保险条款与费率、保险责任、保险金额等内容作了进一步明确和完善。要求经办机构在充分听取有关政府部门和农民意见的基础上拟订条款和费率，不得设置绝对免赔，科学合理设置相对免赔。同时经办机构连续三年获得超额利润的，原则上应当适当降低保险费率等。

办法增加了中央财政农业保险费补贴绩效评价、监督考核等方面规定，对于地方财政部门、经办机构骗取保险费补贴资金的，财政部将责令其改正，追回相应保险费补贴资金，视情况暂停其中央财政农业保险保险费补贴资格等。

中国从2007年以来，按照“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则，实施了农业保险保险费补贴政策，该政策实施10年来，中国农业保险取得了快速发展。补贴品种已由最初的种植业五个，扩大至种、养、林三大类15个，基本覆盖了关系国计民生和粮食、生态安全的主要大宗农产品；补贴区域已由六省区稳步扩大至全国；补贴比例也在逐步提高，并结合区域、险种情况实施了差异化补贴政策。

2016年，中央财政进一步提高了对产粮大县三大粮食作物农业保险保费的补贴比例，由此前的中西部40%、东部35%，逐步提高至中西部47.5%、东部42.5%，对缓解产粮大县财政支出压力、扩大农业保险覆盖面、稳定产粮大县农业生产和农户收入等，具有重要意义。（完）

欲浏览政策详情请点选中国财政部官网(here) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)