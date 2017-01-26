重发-《国际主要央行公开市场操作一览》--1月26日

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路透上海1月26日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。1月19日欧洲央行维持超宽松货币政策不变，告诫区内最大经济体德国等，呼吁收紧政策的批评方保持耐心，因欧元区经济正在缓慢复苏。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行12月20日维持货币政策不变，并上调对经济的评估，令市场愈发认为未来政策方向可能为升息而非降息。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

1/25 隔夜逆回购 -1,083.60 0.50%(固定利率)

1/24 隔夜逆回购 -1,101.93 0.50%(固定利率)

1/23 隔夜逆回购 -1,563.16 0.50%(固定利率)

1/20 三天逆回购 -1,487.85 0.50%(固定利率)

1/19 隔夜逆回购 -1,386.37 0.50%(固定利率)

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永久操作：

1/25 买入MBS 15.78 --

1/24 买入MBS 7.00 --

1/24 买入MBS 13.91 --

1/23 买入MBS 20.97 --

1/20 买入MBS 16.06 --

1/19 买入MBS 13.91 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦称，重大数据对货币政策决策的影响仍然有限。叶伦称她支持美联储的双重任务，因美国人关心就业市场的情况。她表示近期美联储的通胀和就业目标并没有冲突。

--叶伦称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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1/25 91天期反向交易 33.505 0%(固定利率)

1/25 七天期反向交易 2.70亿美元 1.15%(固定利率)

1/24 七天期反向交易 339.94 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行维持超宽松货币政策不变，告诫区内最大经济体德国等，呼吁收紧政策的批评方保持耐心，因欧元区经济正在缓慢复苏。欧洲央行总裁德拉吉称，会忽略油价上涨带动的通胀迹象，但承认近期公布的一系列经济增长指标意外强劲。不过他指出，经济前景仍充满风险，要求欧洲央行继续执行史无前例的刺激举措。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 330,510

上周三 330,930

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当期变化 -420

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。他说，日本经济可望迈向可持续增长，但警告称日本尚未解决薪资增长疲弱等重大挑战。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,234.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,234.5亿台币，发行余额未增减。

--台湾央行周二发行2,076亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,070亿台币，发行余额增6亿台币。

--台湾央行周一发行4,011亿台币定存单，较当日到期定存单金额4,004亿台币，发行余额增7亿台币。 (完)