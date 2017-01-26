台湾货币市场：资金不若上日保守吃紧，猴年最后交易日短率稳中透松

* 资金转为平稳充裕，猴年最后交易日短率稳中透松 * 下周四开红盘料通货回笼，资金充裕 * 短票成交少，利率持平 * 剩少数交易商上班，票券商的债券RP利率稍有走滑 记者 高洁如 路透台北1月26日 - 台湾银行间短率周四稳中透松。资金调度人员表示，今日是猴年前最后一个交易日， 票券商缺口渐少，短率稳中透松。展望下周四(2月2日)新春开红盘，预期通货回笼能令资金充裕。 交易员表示，年前最后一个交易日各方大多早已将资金落点排开，票券商缺口不大。部分银行仍有少许需 求，部分银行在本月最后一天虽不能拆出，但也还有公营银行部分偏多，调度上也还算顺畅。至于短票和债券 附买回市场因交易偏少，利率稳中透松。 〞今天大家缺口都小了，票券商不缺了，〞一位大型公营银行交易员说。 他们表示，今日银行同业间拆款大都能持平上日维持在0.43%左右，供需有度。 针对过年后的市况，交易员表示，由于2月2日-3日是1月提存期的最后两个交易日，年后预期有通货回笼 的因素下，预料不少银行会有拆出需求，期末时料资金较目前更充裕，利率有走低的可能。 本地时间 1209 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.292 31.332 台湾加权股价指数<.TWII 休市 休市 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.185% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.180% 0.176-0.250% --一周拆款利率区间 -- ---- --两周拆款利率区间 0.200-0.460% 0.200-0.500% --三周拆款利率区间 -- 0.450-0.460% **票券商缺口小，利率大致未变** 短票方面，票券商交易员指出，上日缺口大，资金需求高，不过午后资金转松，利率下行。今日则因为短 票的发行量少，不少票券商甚至不与银行承做短票卖断交易；惟少量成交的部分，利率则较上日大致持平。 〞没有人在农历年前最后一天在调(入)资金的啦，今天民间买票的人也多了，〞一位大型票券商交易员说 。 他们也表示，由于银行最快也只能在上午盘中确认资金情势，对票券商而言稍晚一些，大多都已在昨日下 午主动出击议价，今日缺口有限。 今日落点在农历年后的自保短票利率承作利率主要在0.46-0.50%，成交量减少；上日利率在0.45-0.50%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.462%，区间在0.30-0.50%，成交量为82.91亿 台币；前日加权平均利率在0.423%，区间在0.28-0.52%，成交量为114.96亿台币。 而在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.457%，利率区间在0.36-0.50%，成交量为31.4 8亿台币；前日加权平均利率在0.448%，利率区间在0.35-0.50%，成交量为46.31亿台币。 台湾央行周四定存单到期1,738.50亿台币，央行定存单发行金额稍晚才会公布。 下周四(2月2日)为农历年后新春开红盘交易首日，央行定存单到期1兆6.6亿台币；3日则是1月提存期的最 末日，央行定存单到期1,790.50亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周三银行超额准备为719亿台币，累计超额准备达到1兆1,046亿台币、 加计前期1%的超额准备1兆2,699亿台币。 **RP成交少利率滑** 债券附买回(RP)市场方面，证券商大多没有开门交易，只剩极少数人留守。至于票券商则是交易简单化， 没有收新钱，多是到期合约续做而已。 〞大家不会想把资金缺口挤在后面，之前都平了，〞一位大型证券商交易员说。 也有票券商交易员表示，今日因到期合约多能续做，利率较昨日有明显下行，市场资金大致恢复平稳充裕 。 〞昨天缺钱拉高的，今天都回来了，〞一位票券商交易员说。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.28-0.30%，上日0.33%；公司 债利率主要成交在0.30-0.33%，上日则在0.35-0.47%。(完) (审校 杨淑祯)