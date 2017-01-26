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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 12:16 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆续升，或上探一目均衡云区顶部

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    * 英镑/日圆继续小幅走高，隔夜曾涨至143.71 
    * 亚洲盘买兴提振英镑从142.85低位升至143.43
    * 小时图一目均衡云区基准线切入位142.76为支撑位
    * 上行的100小时移动均线在141.84下方，小时图一目均衡云区在141
.75-142.10
    * 鉴于这样的上涨走势，或将很快上探日线一目均衡云区顶部143.94
    (完)
    
  
 (编译 王琛；审校 李爽)
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