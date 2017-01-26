《汇市简讯》英镑/日圆续升，或上探一目均衡云区顶部

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
0356GMT * 英镑/日圆继续小幅走高，隔夜曾涨至143.71 * 亚洲盘买兴提振英镑从142.85低位升至143.43 * 小时图一目均衡云区基准线切入位142.76为支撑位 * 上行的100小时移动均线在141.84下方，小时图一目均衡云区在141 .75-142.10 * 鉴于这样的上涨走势，或将很快上探日线一目均衡云区顶部143.94 (完) (编译 王琛；审校 李爽)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。