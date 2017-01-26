《汇市简讯》英镑/日圆续升，或上探一目均衡云区顶部

0356GMT * 英镑/日圆继续小幅走高，隔夜曾涨至143.71 * 亚洲盘买兴提振英镑从142.85低位升至143.43 * 小时图一目均衡云区基准线切入位142.76为支撑位 * 上行的100小时移动均线在141.84下方，小时图一目均衡云区在141 .75-142.10 * 鉴于这样的上涨走势，或将很快上探日线一目均衡云区顶部143.94 (完) (编译 王琛；审校 李爽)