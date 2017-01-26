《汇市简讯》欧元兑美元窄幅交投，兑其它货币走势不一

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
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* 欧元/美元亚洲盘几无交投，处于窄幅区间1.0745-66
* 昨日在1.0711-77，美债收益率走高几无影响，但欧元/美元仍受抑
* 上行的小时图一目均衡转换线切入位在1.0751，云区在1.0738-40，100小时移动均线支撑位在1.0727
* 1.0800前方存在阻力，之上的阻力位在下行的100天移动均线切入位1.0818
* 欧元/日圆在121.69-122.02波动，昨日介于121.63-122.28，121.48为日线图一目均衡云区顶部
* 欧元/英镑仍处于守势，亚洲盘在0.8503-17，1月3日低位0.8446为支撑位(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。