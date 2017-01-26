《汇市简讯》欧元兑美元窄幅交投，兑其它货币走势不一

0418GMT

* 欧元/美元亚洲盘几无交投，处于窄幅区间1.0745-66

* 昨日在1.0711-77，美债收益率走高几无影响，但欧元/美元仍受抑

* 上行的小时图一目均衡转换线切入位在1.0751，云区在1.0738-40，100小时移动均线支撑位在1.0727

* 1.0800前方存在阻力，之上的阻力位在下行的100天移动均线切入位1.0818

* 欧元/日圆在121.69-122.02波动，昨日介于121.63-122.28，121.48为日线图一目均衡云区顶部

* 欧元/英镑仍处于守势，亚洲盘在0.8503-17，1月3日低位0.8446为支撑位(完)