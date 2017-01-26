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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 14:51 BJT

《汇市简讯》股市和债券收益率上涨，美元表现沉闷

路透1月26日 - 0637GMT
    
    * 美元/日圆上涨0.26%，英镑/美元上涨0.13%，新西兰元/美元下跌0
.19%，澳元/美元下跌0.11%
    
    * 美元/坡元上涨0.21%，美元/韩元下跌0.58%，美元/马币下跌0.14%
，美元/离岸人民币上涨0.06%
    
    * 日经指数上涨1.81%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.71%，
美国原油上涨0.78%，10年期美国公债收益率报2.53%，日债收益率报0.08
5%
    
    * 特朗普下令在边境筑墙，矛头指向收留非法移民的“避难”城市 

    * 中国保持2017年3%的财政赤字目标不变--消息 (完)
    
      
      
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 (编译 李春喜 审校 王洋)
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