《汇市简讯》股市和债券收益率上涨，美元表现沉闷

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透1月26日 - 0637GMT * 美元/日圆上涨0.26%，英镑/美元上涨0.13%，新西兰元/美元下跌0 .19%，澳元/美元下跌0.11% * 美元/坡元上涨0.21%，美元/韩元下跌0.58%，美元/马币下跌0.14% ，美元/离岸人民币上涨0.06% * 日经指数上涨1.81%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.71%， 美国原油上涨0.78%，10年期美国公债收益率报2.53%，日债收益率报0.08 5% * 特朗普下令在边境筑墙，矛头指向收留非法移民的“避难”城市 * 中国保持2017年3%的财政赤字目标不变--消息 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 王洋)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。