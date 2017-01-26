香港热股：青岛啤酒澄清朝日集团售股传闻后，午盘升幅扩大至近8%

路透香港1月26日 - 中国主要啤酒生产商--青岛啤酒 周四澄清第二大股东日本朝日集团 售股传闻后，其H股午盘升幅扩大至近8%。

据公告，就近期有境外媒体导朝日集团可能转让其所持青啤19.99%的H股股份并聘请摩根士丹利作为顾问，青啤经与朝日集团确认，后者并未发表相关评论。

青啤指出，朝日集团代表取缔役社长小路明善上周在日本的媒体见面会上发表了对与青啤合作方面的一些意见，但并未就涉及朝日集团持有该公司的股份转让的可能性发表评论。

“本公司将继续关注相关事态的发展并与朝日集团保持积极构通，如有进一步重大发展，将及时做出信息披露。”公司并称。

2009年青啤与朝日啤酒签署战略性合作协议时约定，朝日有权分别提名一位非执行董事和一位监事进入青啤董事会及监事会，朝日并作出承诺在收购和处置青啤股份时须遵守若干限制条款。

青啤于中午在香港联交所挂出上述公告后，其H股午盘升幅扩大至近8%，触及31.9港元的两个半月高位。（完）

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