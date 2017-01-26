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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 15:18 BJT

新兴汇市：亚币涨上涨，美元因特朗普带来的忧虑而跌至七周低位

亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            113.65    113.28   -0.33   +3.01    117.07
    坡元            1.4168    1.4129   -0.28   +2.27    1.4490
    台币          31.357    31.332   -0.08   +2.94    32.279
    韩元           1158.01   1166.00   +0.69   +4.29   1207.70
    泰铢             35.22     35.23   +0.03   +1.65     35.80
    菲律宾披索       49.72     49.81   +0.18   +0.00     49.72
    印尼卢比      13335.00  13356.00   +0.16   +1.01  13470.00
    印度卢比       68.08     68.07   -0.01   -0.23     67.92
    马币            4.4290    4.4370   +0.18   +1.25    4.4845
    人民币          6.8805    6.8818   +0.02   +0.96    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 于春红/王洋/侯雪苹；审校 高琦/于春红)
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