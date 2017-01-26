新兴汇市：亚币涨上涨，美元因特朗普带来的忧虑而跌至七周低位

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.65 113.28 -0.33 +3.01 117.07 坡元 1.4168 1.4129 -0.28 +2.27 1.4490 台币 31.357 31.332 -0.08 +2.94 32.279 韩元 1158.01 1166.00 +0.69 +4.29 1207.70 泰铢 35.22 35.23 +0.03 +1.65 35.80 菲律宾披索 49.72 49.81 +0.18 +0.00 49.72 印尼卢比 13335.00 13356.00 +0.16 +1.01 13470.00 印度卢比 68.08 68.07 -0.01 -0.23 67.92 马币 4.4290 4.4370 +0.18 +1.25 4.4845 人民币 6.8805 6.8818 +0.02 +0.96 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 于春红/王洋/侯雪苹；审校 高琦/于春红)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。