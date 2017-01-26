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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 15:55 BJT

日本债市：公债价格下跌，超长债收益率触及数月高点

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.205%     +1.5   -0.220%
    五年期公债        -0.090%     +2.0   -0.110%
    10年期公债        0.090%     +2.5    0.065%
    20年期公债        0.660%     +3.5    0.625%
    30年期公债        0.840%     +3.5    0.805%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         149.84    -0.24    150.08
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 李春喜/于春红; 审校 张荻)
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