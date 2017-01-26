欧股业绩：联合利华第四季营收增长2.2%，逊于预期

路透伦敦1月26日 - 消费品集团联合利华 周四称，第四季营收逊于预期，受印度废除大额钞票流通以及巴西经济放缓冲击。

该公司第四季基本营收增长2.2%，分析师平均预测为增长2.8%。该公司去年上半年和第三季基本营收分别增长4.7%和3.2%。

联合利华2016年全年营收增长3.7%，低于分析师预测的增长3.9%。

该公司财务长Graeme Pitkethly对路透称，公司2017年的营收目标是增长3%-5%，但由于巴西及印度的相关问题以及复活节所在的时间，第一季营收增幅可能低于该目标。(完)