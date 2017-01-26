欧股业绩：联合利华第四季营收增长2.2%，逊于预期

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透伦敦1月26日 - 消费品集团联合利华 周四称，第四季营收逊于预期，受印度废除大额钞票流通以及巴西经济放缓冲击。
该公司第四季基本营收增长2.2%，分析师平均预测为增长2.8%。该公司去年上半年和第三季基本营收分别增长4.7%和3.2%。
联合利华2016年全年营收增长3.7%，低于分析师预测的增长3.9%。
该公司财务长Graeme Pitkethly对路透称，公司2017年的营收目标是增长3%-5%，但由于巴西及印度的相关问题以及复活节所在的时间，第一季营收增幅可能低于该目标。(完)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。