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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：2月2日和本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月2日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单1兆6.6亿台币。
    --公债付息共30亿台币。
    --99甲2期7息13.50亿台币
    --102甲3期4息10.50亿台币
    --103甲3期3息6.00亿台币 
    
    紧缩因素：     
    --央行料将发行定存单。    
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    **宽松因素：
    --央行存单到期 共1,790.50亿台币，分别为：    
        02/03            1,790.50亿台币
   注*表更新。
     
    --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素：
      --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)        

 (记者 高洁如; 审校 董永年)
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