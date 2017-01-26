全球金市：金价下跌，美股上涨抵消政策忧虑的影响

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
“美元贬值的利多影响，不敌美股劲升的冲击，美股道琼指数首次站上了20,000点大关，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。
“随着美股涨势的后续影响传递到其他国际市场，我们猜测金价周四可能进一步承压，”他称。
受企业强劲获利激励，道琼工业指数 周三首次收盘站上20,000点关卡。
受美股带动，周四亚股上涨。
但汇市更多焦点放在特朗普的贸易保护主义及其对美元的可能负面影响。
美元指数 持稳在七周低点附近。
“由于下周中国投资人离场，市场料将持续承压，”MKS PAMP Group交易员Jason Cerisola称。
金价本周稍早触及两个月高点，自12月中以来上涨约7%。
但交易员表示，受价格上涨影响，印度实货黄金需求疲软，而中国需求在农历春节假期之前减弱。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/蔡美珍；审校 高琦/于春红)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。