全球金市：金价下跌，美股上涨抵消政策忧虑的影响

“美元贬值的利多影响，不敌美股劲升的冲击，美股道琼指数首次站上了20,000点大关，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

“随着美股涨势的后续影响传递到其他国际市场，我们猜测金价周四可能进一步承压，”他称。

受企业强劲获利激励，道琼工业指数 周三首次收盘站上20,000点关卡。

受美股带动，周四亚股上涨。

但汇市更多焦点放在特朗普的贸易保护主义及其对美元的可能负面影响。

美元指数 持稳在七周低点附近。

“由于下周中国投资人离场，市场料将持续承压，”MKS PAMP Group交易员Jason Cerisola称。

金价本周稍早触及两个月高点，自12月中以来上涨约7%。

但交易员表示，受价格上涨影响，印度实货黄金需求疲软，而中国需求在农历春节假期之前减弱。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金