台湾汇市：台币封关日收贬终止连四升，外资逆向买美元引发想像

* 三大美系银行一早逆向买汇，引发市场议论 * 开红盘台币表现将视美元指数能否守稳100而定 路透台北1月26日 - 台币兑美元 周四封关日以小贬作收，终止连四升格局。交易员表示，虽然亚 币因美元承压而上扬，不过台币表现却偏弱，外资一早即买进美元，但午后则是有进有出，此令台币波动幅度 加大，成交量也增加。 交易员指出，一早三家大型美系银行同步买进美元，令台币仅稍事反映国际美元弱势而走升后，随即一度 走贬，台北外汇开盘第一小时成交量达2.29亿美元，较上日同时段的2.22亿美元还要扩大，这与封关日该有的 寂静气氛大异其趣。 〞我是猜老大要这些热钱离开，停在帐上不运用就会被驱离。〞一银行交易员说。 在外资行异常逆向买美元后，台币又回复与国际盘连动走势，午后亚洲货币稍稍偏弱，台币也转趋小幅贬 值，由于上下波动幅度不小，进出口商也加入买卖汇行列，终场则以贬值作收，终止此前连四升格局。 交易员认为，农历春节后的台币走势，基本上仍以国际美元走向马首是瞻，美元指数 近期多在100 附近偏弱整理，长假期间，将观察100是否有守，再行决定开红盘的台币走向。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略扩大， 目前一个月美元/台币远汇 报31.191/31.252，上日收在31.220。 亚币周四上涨，因围绕美国总统特朗普贸易保护主义立场及其财政政策不确定性的忧虑，令美元承压。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 31.360 31.332 31.250-31.386 31.260 7.32 5.98 司 元太外汇经纪公 31.360 31.330 31.250-31.360 31.250 3.11 3.10 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.075/-0.065 -0.060/-0.050 美元/台币六个月期 -0.250/-0.220 -0.230/-0.200 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年； 审校 乔艳红)