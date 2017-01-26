国际油市：油价因美元走贬上涨，但充裕供应限制涨势

交易员表示，上涨主要是因为美元走弱。美元指数自1月触及峰值以来，已经下跌了3.9%。

不过美国能源资料协会(EIA)公布的库存数据抑制了油价的涨幅。EIA周三公布数据显示，美国商业原油库存上升284万桶至4.883亿桶。

“EIA估算的原油和其它油品库存在2016年第四季增加200万桶/日，受生产增加和消费明显下降的影响，”该机构表示。

美国库存和产出的增加对冲了石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等其它产油国减产的影响。

亚洲的主要进口国也未受到大幅减产的影响，因产油国担心失去市场份额。

沙特官员Aabed Al-Saadoun周四在东京表示，该国对日本的原油供给将不会受到减产计划的影响。

BMI Research表示，去年取代沙特成为中国最大原油供应国的俄罗斯，可能会继续保持这一地位，因其准备通过东西伯利亚-太平洋石油管线(ESPO) 来扩大原油出口。(完)

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