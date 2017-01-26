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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 16:23 BJT

表格：外资在韩国股市买超3,492亿韩元

路透首尔1月26日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0727GMT，外资在韩国股市买超3,4
92亿韩元。 

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     1 月26日      349.2         -180.3         -214.8
    ^1 月25日      209.1         -375.7          109.3
     1 月24日      -13.1            9.2          -12.5
     1 月23日      116.7         -109.3          -11.8
     1 月20日      -46.5           38.0            6.7
     1 月19日      146.0         -282.9          128.8
     1 月18日      -19.3           87.4          -72.3
     1 月17日       -8.4           90.3          -83.0
     1 月16日     -239.4          184.7           40.0
     1 月13日     -108.4          163.5          -58.5
     1 月12日       31.4          -10.4          -32.1
     1 月11日      485.5          -55.1         -430.0
     1 月10日       99.6         -249.8          128.6
     1 月 9日      254.4         -457.4          193.4
     1 月 6日      171.3         -136.5          -28.8
     ----------------------------------------------------
    本月以来     1,924.7       -2,066.9         -117.0
    ----------------------------------------------------
    今年以来     1,924.7       -2,066.9         -117.0
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)
  
 (编译 孙茉莉; 审校 高琦)
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