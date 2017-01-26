表格：外资在韩国股市买超3,492亿韩元

标题新闻：马来西亚5月1-25日棕榈油出口较前月同期增加12.9%至1,006,853吨-船货验证机构SGS
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔1月26日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0727GMT，外资在韩国股市买超3,4 92亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月26日 349.2 -180.3 -214.8 ^1 月25日 209.1 -375.7 109.3 1 月24日 -13.1 9.2 -12.5 1 月23日 116.7 -109.3 -11.8 1 月20日 -46.5 38.0 6.7 1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430.0 1 月10日 99.6 -249.8 128.6 1 月 9日 254.4 -457.4 193.4 1 月 6日 171.3 -136.5 -28.8 ---------------------------------------------------- 本月以来 1,924.7 -2,066.9 -117.0 ---------------------------------------------------- 今年以来 1,924.7 -2,066.9 -117.0 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 孙茉莉; 审校 高琦)
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。