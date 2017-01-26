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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 16:47 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币窄幅整理微收升，春节假期将至成交清淡

* 人民币窄幅整理微收升
    * 美元指数下调，中间价微升
    * 掉期一年期一度升至14个月新高
    * 春节假期将至流动性差，成交缩量

 (新增收盘报价)
    路透北京1月26日 - 人民币兑美元即期 周四窄幅整理微收升，中间价亦微升。交易员指出，美
元指数日内先抑后扬，但人民币仅在上日收盘价附近轻微波动，因为今日是春节假期前最后一个交易日，市场
交投静淡，成交量缩减近五成。
    
    他们并表示，本周因人民币流动性趋紧，掉期曲线已经上移；而由于今日流动性很差，美元/人民币掉期
曲线波动较大，一年期掉期 一度升至1,335点，创2015年11月18日以来新高。

    “今天流动性很差，没什么交易的，大家都放假回家了。”一中资行交易员称。
    
    他并称，央行已经释放出政策收紧的信号，料今年人民币流动性将处于紧平衡，那人民币汇价中枢将趋稳
，并呈双向波动，市场的一致性预期将逐渐分化。
    
    中国今年春节假期为1月27日至2月2日。

    全球汇市方面，美元周四下挫至七周低点，因投资者对美国总统特朗普的保护主义政策感到担忧。特朗普
周三签署命令，在沿美国和墨西哥的边境建一座墙 ，并准备对非法移民施加一些限制措施。[FRX
/CN]
 
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：  
      
 在岸市场人民币兑美    今日         上日              升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C    6.878       6.8796             0.02%
               FXS>                           
   中间价             6.8588       6.8596             0.01%
 成交额<CNYSPTVOL=C  91.24亿美  170.88亿美元            
               FXT>     元                    
 日内波动幅度(pips)     134      日低6.8825        日高6.8691
   今年以来升贬幅度                                           1.04%
 2005年汇改以来升贬                                          20.33%
               幅度                           
  一年期美元/人民币       1230                                     
               掉期                           
                                              
                                                        
 离岸人民币市场        今日         上日                           
   CNH即期            6.8343       6.8256                          
 一年期NDF<CNY1YNDF    7.127       7.133                           
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8803；人民币兑欧元EURC
NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3936、6.0595和8.7
035。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）  

 (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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