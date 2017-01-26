版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 16:39 BJT

亚洲橡胶：TOCOM触及四年高点，沪胶跳涨带来助益

TOCOM-7月新合约 <0#2JRU:>收报每公斤312.6日圆(2.75美元)，较开盘价309.0日圆涨3.6日圆，或1.2%。盘中稍早触及2013年2月20日以来最高的312.6日圆。

Yoshida补充称，“TOCOM期胶亦受到春节长假前上海期胶大涨的提振，”

上海期交所主力5月合约 大涨1,240元人民币，收报每吨21,475元人民币(3,121.37美元)。

中国市场因春节假期休市一周，从周五开始，2月3日恢复交易。

新加坡2月期胶 最新报每公斤219.5美分，下跌1.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/于春红; 审校 王洋/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐