亚洲橡胶：TOCOM触及四年高点，沪胶跳涨带来助益

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
TOCOM-7月新合约 <0#2JRU:>收报每公斤312.6日圆(2.75美元)，较开盘价309.0日圆涨3.6日圆，或1.2%。盘中稍早触及2013年2月20日以来最高的312.6日圆。
Yoshida补充称，“TOCOM期胶亦受到春节长假前上海期胶大涨的提振，”
上海期交所主力5月合约 大涨1,240元人民币，收报每吨21,475元人民币(3,121.37美元)。
中国市场因春节假期休市一周，从周五开始，2月3日恢复交易。
新加坡2月期胶 最新报每公斤219.5美分，下跌1.4美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/于春红; 审校 王洋/高琦)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。