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市场报道 | 2017年 1月 26日 星期四 16:49 BJT

全球贵金属：1月25日SPDR黄金持仓减少0.63%，iShares白银持仓持平

路透1月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓较周二减少0.6
3%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓则持平。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)      日期        变动       增减
    SPDR      25,690,912.3   1月25日      25,852,865.1    1月24日     -161,952.8  -0.63%
    iShares  337,408,484.2   1月25日     337,408,484.2    1月24日        0.0       0.00%  (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 侯雪苹；审校 张荻)
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