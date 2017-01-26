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市场报道 | 2017年 1月 26日 星期四 17:06 BJT

德国经济：今年经常账盈余料将略微缩减--经济部长加布利尔

路透柏林1月26日 - 德国经济部长加布利尔周四称，今年德国经常账盈余可能缩减，因全球贸易放缓正在打压出口增长，而内需旺盛则在推动进口增长。

“德国出口将更温和地增长，而由于内需旺盛，进口则会更强劲地增长，”加布利尔在德国下议院称。

“因此，经常账盈余会略微缩减，这会让欧盟执委会感到满意，”他补充说。(完) (编译 侯雪苹；审校 于春红)
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