更新版 1-中国证券：区域性股权市场不得采取集中交易方式进行证券转让--国务院

(新增证监会答问)

路透北京1月26日 - 中国国务院周四发布通知，对发展区域性股权市场进行规范，要求区域性股权市场不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行证券转让，投资者买入后卖出或卖出后买入同一证券的时间间隔不得少于五个交易日。除另有规定外，单只证券持有人累计不得超过法律、行政法规规定的私募证券持有人数量上限。

中国政府网刊登的通知称，在区域性股权市场发行或转让证券的，限于股票、可转换为股票的公司债券以及按程序认可的其他证券，不得违规发行或转让私募债券；不得采用广告、公开劝诱等公开或变相公开方式发行证券，不得以任何形式非法集资。

国务院称，鼓励支持区域性股权市场采取措施，吸引所在省级行政区域内的合格投资者参与。但不得为所在省级行政区域外的企业私募证券或股权的融资、转让提供服务。合格投资者为依法设立且具备一定条件的法人机构、合伙企业，金融机构依法管理的投资性计划，以及具备较强风险承受能力且金融资产不低于五十万元人民币的自然人。

证监会新闻发言人就此答记者问指出，区域性股权市场作为主要服务于所在省级行政区域内中小微企业的私募股权市场，还面临一些政策不衔接、不配套的问题，证监会正研究推进具备条件的区域性股权市场运营机构开展全国股份转让系统推荐业务试点工作。

证监会支持证券公司参控股运营机构，参与区域性股权市场的业务活动，支持依法设立的私募投资基金等机构投资者参与区域性股权市场，支持运营机构以特别会员方式加入中国证券业协会，接受中国证券业协会的自律管理和服务。

中国国务院常务会议此前决定，各省级股权市场由一家机构负责运营，多家运营的要积极稳妥整合并实行合格投资者制度。截至2016年9月底，各区域性股权市场共有挂牌企业1.35万家，累计为企业实现各类融资6,450亿元人民币。 （完）

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