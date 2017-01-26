《全球汇市》美元从亚洲盘低点反弹，但涨幅受特朗普政策疑虑限制

“尽管仍存在硬退欧风险，看来事态更为明朗有助于缓解部分紧张情绪。在此同时，美 元大抛盘也有助于英镑涨势。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0713 1.0744 -0.29 +1.90 1.0513 美元/日圆 114.34 113.27 +0.94 -2.16 116.87 欧元/日圆 122.51 121.70 +0.67 -0.51 123.14 美元/瑞郎 0.9992 0.9993 -0.01 -1.83 1.0178 英镑/美元 1.2606 1.2630 -0.19 +2.19 1.2336 美元/加元 1.3108 1.3069 +0.30 -2.40 1.3430 美元/离岸人民币 6.8460 6.8255 +0.30 -1.82 6.9726 澳元/美元 0.7539 0.7570 -0.41 +4.49 0.7215 新西兰元/美元 0.7255 0.7293 -0.52 +4.52 0.6941 欧元/瑞郎 1.0707 1.0740 -0.31 -0.09 1.0717 欧元/英镑 0.8500 0.8501 -0.01 -0.21 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.4576 9.4769 -0.20 -1.28 9.5799 美元/挪威克朗 8.3380 8.3102 +0.33 -3.46 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 张荻/蔡美珍/于春红/王洋/张明钧)