版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 18:43 BJT

《全球汇市》美元从亚洲盘低点反弹，但涨幅受特朗普政策疑虑限制

“尽管仍存在硬退欧风险，看来事态更为明朗有助于缓解部分紧张情绪。在此同时，美
元大抛盘也有助于英镑涨势。”
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0713  1.0744  -0.29  +1.90  1.0513
    美元/日圆            114.34  113.27  +0.94  -2.16  116.87
    欧元/日圆         122.51  121.70  +0.67  -0.51  123.14
    美元/瑞郎            0.9992  0.9993  -0.01  -1.83  1.0178
    英镑/美元            1.2606  1.2630  -0.19  +2.19  1.2336
    美元/加元            1.3108  1.3069  +0.30  -2.40  1.3430
    美元/离岸人民币       6.8460  6.8255  +0.30  -1.82  6.9726
    澳元/美元            0.7539  0.7570  -0.41  +4.49  0.7215
    新西兰元/美元        0.7255  0.7293  -0.52  +4.52  0.6941
    欧元/瑞郎         1.0707  1.0740  -0.31  -0.09  1.0717
    欧元/英镑         0.8500  0.8501  -0.01  -0.21  0.8518
    欧元/瑞典克朗     9.4576  9.4769  -0.20  -1.28  9.5799
    美元/挪威克朗        8.3380  8.3102  +0.33  -3.46  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             
    

 (编译/审校 张荻/蔡美珍/于春红/王洋/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐