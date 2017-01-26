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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 18:58 BJT

东南亚股市：收盘上涨，呼应全球股市走势

路透1月26日 - 东南亚股市周四收高，呼应亚洲股市稍早升至三个半月高点的涨势，同
时也与欧洲和美国上日的涨势相媲美。
    
    道琼工业指数 周三升破20,000点重要心理关卡，受到美国总统特朗普有利于经济
成长的提案、以及第四季企业财报强劲的激励。
    
    标准普尔500指数 及纳斯达克(Nasdaq)指数 连续两天收在记录高点。
    
    Sunsecurities Inc.分析师Mikey Macanaig表示，美股上日表现的确改善了投资人信心
及对亚洲股市的风险胃纳。
    
    “我们见到资金回流新兴股市，如今亚洲股市表现与美国市场同步。”
    
    印尼股市 收高0.5%，收在近三周高点，受金融股提振，有九档个股创52周新高
。
    
    泰国股市 收在近两年最高位，涨势受到能源及消费必需品个股支撑。

    新加坡股市 收高0.4%，由金融及地产股带动涨势。
    
    新加坡经济发展局周四公布数据显示，新加坡12月工业生产创下五年来最强劲成长，因
电子业产出激增。

    菲律宾股市 小涨作收，此前政府公布数据显示，菲国第四季经济成长率优于预期
，Bank of the Philippine Islands在一份报告中指出，这令人期待菲国央行将在今年收紧
货币政策。

    马来西亚股市 收高0.5%，由金融股领军上涨。
    
    越南股市 1月26日至2月1日逢假日休市。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   367.20     1.72   +0.47   +5.04   349.57
    新加坡                     3051.78    11.84   +0.39   +5.94  2880.76
    马来西亚                  1692.22     8.29   +0.49   +3.08  1641.73
    泰国                      1591.00     6.71   +0.42   +3.11  1542.94
    印尼                      5317.63    23.85   +0.45   +0.39  5296.71
    菲律宾                     7332.64     9.28   +0.13   +7.19  6840.64
      (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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    法股CAC-40指数         

 (编译 张明钧; 审校 于春红)
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