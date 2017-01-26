东南亚股市：收盘上涨，呼应全球股市走势

路透1月26日 - 东南亚股市周四收高，呼应亚洲股市稍早升至三个半月高点的涨势，同 时也与欧洲和美国上日的涨势相媲美。 道琼工业指数 周三升破20,000点重要心理关卡，受到美国总统特朗普有利于经济 成长的提案、以及第四季企业财报强劲的激励。 标准普尔500指数 及纳斯达克(Nasdaq)指数 连续两天收在记录高点。 Sunsecurities Inc.分析师Mikey Macanaig表示，美股上日表现的确改善了投资人信心 及对亚洲股市的风险胃纳。 “我们见到资金回流新兴股市，如今亚洲股市表现与美国市场同步。” 印尼股市 收高0.5%，收在近三周高点，受金融股提振，有九档个股创52周新高 。 泰国股市 收在近两年最高位，涨势受到能源及消费必需品个股支撑。 新加坡股市 收高0.4%，由金融及地产股带动涨势。 新加坡经济发展局周四公布数据显示，新加坡12月工业生产创下五年来最强劲成长，因 电子业产出激增。 菲律宾股市 小涨作收，此前政府公布数据显示，菲国第四季经济成长率优于预期 ，Bank of the Philippine Islands在一份报告中指出，这令人期待菲国央行将在今年收紧 货币政策。 马来西亚股市 收高0.5%，由金融股领军上涨。 越南股市 1月26日至2月1日逢假日休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 367.20 1.72 +0.47 +5.04 349.57 新加坡 3051.78 11.84 +0.39 +5.94 2880.76 马来西亚 1692.22 8.29 +0.49 +3.08 1641.73 泰国 1591.00 6.71 +0.42 +3.11 1542.94 印尼 5317.63 23.85 +0.45 +0.39 5296.71 菲律宾 7332.64 9.28 +0.13 +7.19 6840.64 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 张明钧; 审校 于春红)