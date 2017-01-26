马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下跌，受节前获利了结盘打压

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透1月26日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二日下跌，录得三周来最大单日降幅，因交易员在中国农历新年假期前了结获利。
交易员表示，中国大商所相关的食用油期货表现低迷，也拖累棕榈油表现。
指标4月棕榈油期货 收低1.2%，报每吨3,087马币(697.31美元)，跌幅为1月5日以来最大。盘中曾跌至3,084马币的1月16日以来最低。
成交量为47,090口。
“在新年长假期前有一些获利了结。同时也没有其他利多消息，出口已经被纳入考虑了，”吉隆坡一实货交易商称，其指的是船货验证机构公布的出口数据有改善。
“买兴现在很低，大多数参与者已经离场。”
两家船货验证机构周三的数据显示，1月1-25日棕榈油出口较上月同期增长9.3%。
吉隆坡证券交易所将因春节在1月27日下午以及1月30日休市。
大商所5月豆油合约 下挫1.1%。5月棕榈油合约 下滑2%。
芝加哥期货交易所(CBOT)3月豆油合约 上升0.1%。
路透技术分析师王涛表示，棕榈油价格保持中性，处于3,089-3,169马币区间。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 张明钧)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017