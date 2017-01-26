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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 19:10 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下跌，受节前获利了结盘打压

路透1月26日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二日下跌，录得三周来最大单日降幅，因交易员在中国农历新年假期前了结获利。

交易员表示，中国大商所相关的食用油期货表现低迷，也拖累棕榈油表现。

指标4月棕榈油期货 收低1.2%，报每吨3,087马币(697.31美元)，跌幅为1月5日以来最大。盘中曾跌至3,084马币的1月16日以来最低。

成交量为47,090口。

“在新年长假期前有一些获利了结。同时也没有其他利多消息，出口已经被纳入考虑了，”吉隆坡一实货交易商称，其指的是船货验证机构公布的出口数据有改善。

“买兴现在很低，大多数参与者已经离场。”

两家船货验证机构周三的数据显示，1月1-25日棕榈油出口较上月同期增长9.3%。

吉隆坡证券交易所将因春节在1月27日下午以及1月30日休市。

大商所5月豆油合约 下挫1.1%。5月棕榈油合约 下滑2%。

芝加哥期货交易所(CBOT)3月豆油合约 上升0.1%。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油价格保持中性，处于3,089-3,169马币区间。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 张明钧)
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