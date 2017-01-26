标题新闻：英国启动里斯本条约第50款的相关法案将在1230GMT公布--英国首相发言人

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%

路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。