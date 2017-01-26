欧洲汇市：英镑下跌，投资人逢高了结获利

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
路透伦敦1月26日 - 英镑兑美元周四自六周高点回落，此前在短短10天大涨近5%之后，投资人了结获利。
英国公布第四季经济延续成长动能，力抗6月公投后对于经济可能很快受到打击的预期；数据公布后，英镑起初走升。
但之后英镑 触及1.2674美元高点迅速回吐涨幅，1100GMT时下跌0.1%至1.2615。不过英镑兑美元两周来涨势仍料将创下10个月来最佳表现。
“过去一周英镑有着相当亮丽的涨势...”法国兴业会是策略师Alvin Tan表示。
英镑兑欧元 一度触及三周高位0.8471英镑高点，但之后回到平盘水准0.8503英镑。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王洋)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)