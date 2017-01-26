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市场报道 | 2017年 1月 26日 星期四 19:58 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，投资人逢高了结获利

路透伦敦1月26日 - 英镑兑美元周四自六周高点回落，此前在短短10天大涨近5%之后，投资人了结获利。

英国公布第四季经济延续成长动能，力抗6月公投后对于经济可能很快受到打击的预期；数据公布后，英镑起初走升。

但之后英镑 触及1.2674美元高点迅速回吐涨幅，1100GMT时下跌0.1%至1.2615。不过英镑兑美元两周来涨势仍料将创下10个月来最佳表现。

“过去一周英镑有着相当亮丽的涨势...”法国兴业会是策略师Alvin Tan表示。

英镑兑欧元 一度触及三周高位0.8471英镑高点，但之后回到平盘水准0.8503英镑。(完)

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