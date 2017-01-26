国际油市：亚洲轻质馏分油持坚，因供应紧张且需求旺盛

路透新加坡1月26日 - 亚洲石脑油跨月价差周四连续第三个交易日呈深度逆价差，达每吨9美元，因供应更紧张且需求维持旺盛。

鉴于当前的基本面，买家为船货支付更高的费用。日本昭和电工在基于到岸价格(C&F)基础上，支付的价格较日本报价升水约每吨10.50美元。

这远高于出光兴产在1月10日为2月船货支付的每吨2至3美元的升水。

印度巴拉特石油向Socar售出3.5万吨石脑油，船期为2月17-19日，在离岸价格(FOB)基础上，较中东报价每吨升水15美元左右。

亚洲汽油裂解价差持稳于每桶11.32美元，高于上一交易日的11.31美元，受助于供应紧张及现货需求强劲。

新加坡现货市场上成交五笔共计25万桶汽油，这是1月17日以来最高成交量。

在成交的五笔交易中，兴隆买入三艘船货，ENOC买入其余两艘。

官方数据显示，截至1月25日当周，新加坡轻质馏分油库存减少0.8%，或11.6万桶，至两周低位1,370万桶。(完)

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