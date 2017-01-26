国际油市：一系列炼厂停产事件提振亚洲柴油现货价差

路透新加坡1月26日 - 行业消息人士称，亚洲地区一系列的炼厂停产事件提振新加坡柴油现货价差，尽管库存高企。

日本出光兴产表示已经紧急关闭旗下千叶炼厂一座日产20万桶的脱硫装置，之前该炼厂发生一起火灾。

交易商称在此之前，日本、印度和中东地区有数起炼厂关闭事件。

不过他们表示，充足的供给抑制了现货价差的上升。

新加坡国际企业发展局(IES)最新的数据显示，1月25日当周新加坡陆上柴油和航煤库存升至两个月高位1,313.8万桶。

行业消息人士称，航煤套利或许会更有吸引力，至少有两艘船舶被初步预定前往欧洲。

定船数据显示，维多初步预定Swarna Jayanti和Minerva Pisces号油轮各装载9万吨航煤，从韩国驶往新加坡或欧洲。

新加坡现货市场上有两笔柴油交易，没有航煤交易。

永顺油品以每桶较新加坡2月7-13日平均报价贴水0.05美元的价格，向维多出售15万桶船期为2月10-14日的含硫500ppm柴油。

兴隆以每桶较新加坡2月9-15日平均报价升水0.75美元的价格，向BP出售18万桶船期为2月10-14日的含硫10ppm柴油。(完)

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