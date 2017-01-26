版本:
中国
货币新闻 | 2017年 1月 26日 星期四 20:17 BJT

美股业绩：福特汽车第四季获利符合分析师预估

路透底特律1月26日 - 美国第二大汽车制造商福特汽车 第四季获利符合华尔街预期，该公司维持2017年获利将低于2016年的预估。

福特汽车周四公布，第四季亏损7.83亿美元，合每股亏损0.20美元，因上周宣布了30亿美元的非现金会计重算。

不包括特殊项目在内该公司每股盈余0.30美元，符合汤森路透I/B/E/S调查分析师的预估。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐