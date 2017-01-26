美股业绩：福特汽车第四季获利符合分析师预估

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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路透底特律1月26日 - 美国第二大汽车制造商福特汽车 第四季获利符合华尔街预期，该公司维持2017年获利将低于2016年的预估。
福特汽车周四公布，第四季亏损7.83亿美元，合每股亏损0.20美元，因上周宣布了30亿美元的非现金会计重算。
不包括特殊项目在内该公司每股盈余0.30美元，符合汤森路透I/B/E/S调查分析师的预估。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p