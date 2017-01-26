国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差跌至三个月低点，脱离基本面

路透新加坡1月26日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四跌至三个月低点，尽管新加坡陆上燃料油库存小幅度下降，交易商表示这与短期基本面相背离。

“1月套利船货流入的确稍高于平均水平，不过远没有达到能推动向正价差迈进的(供给)过剩状态，”一位在新加坡的贸易商称。

贸易商指出2月流入新加坡的套利船货数量相比1月较少，且全球燃料油供给总体上趋紧，不过预计会满足稳定的需求。

380-cst燃料油2月/3月跨月价差 报在平价，为10月14日以来最低的近月合约价格，较前一日下跌0.50美元。

新加坡国际企业发展局(IES)周四公布的数据显示，1月25日当周新加坡陆上残渣燃料油库存下降18万桶至三周低点2,183万桶(326万吨)。

过去一周新加坡该油品的净进口量萎缩至五周低点，总计75.9万吨。

不过在实货市场上，380-cst燃料油FO380-SIN-DIF现货价差止住三连跌，得益于强劲的买兴。良好的买需提振燃料油现货升水升至0.97美元，比前一日上涨0.52美元。

行业消息人士称，普氏窗口有四笔、总计6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃料油成交。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻