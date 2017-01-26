国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差跌至三个月低点，脱离基本面

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透新加坡1月26日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四跌至三个月低点，尽管新加坡陆上燃料油库存小幅度下降，交易商表示这与短期基本面相背离。
“1月套利船货流入的确稍高于平均水平，不过远没有达到能推动向正价差迈进的(供给)过剩状态，”一位在新加坡的贸易商称。
贸易商指出2月流入新加坡的套利船货数量相比1月较少，且全球燃料油供给总体上趋紧，不过预计会满足稳定的需求。
380-cst燃料油2月/3月跨月价差 报在平价，为10月14日以来最低的近月合约价格，较前一日下跌0.50美元。
新加坡国际企业发展局(IES)周四公布的数据显示，1月25日当周新加坡陆上残渣燃料油库存下降18万桶至三周低点2,183万桶(326万吨)。
过去一周新加坡该油品的净进口量萎缩至五周低点，总计75.9万吨。
不过在实货市场上，380-cst燃料油FO380-SIN-DIF现货价差止住三连跌，得益于强劲的买兴。良好的买需提振燃料油现货升水升至0.97美元，比前一日上涨0.52美元。
行业消息人士称，普氏窗口有四笔、总计6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃料油成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张明钧)
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