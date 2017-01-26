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货币新闻 | 2017年 1月 26日 星期四 20:50 BJT

美股业绩：卡特彼勒第四季亏损扩大，因重组成本高于预期

路透1月26日 - 全球最大工程机械制造商卡特彼勒 周四公布第四季亏损扩大，因重组成本高于预期。

在截至12月31日止的第四季，该公司亏损扩大至11.7亿美元，合每股亏损2.00美元，上年同期为亏损9,400万美元，每股亏损0.16美元。

净营收减少13.2%至95.7亿美元。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)
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