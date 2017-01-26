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市场报道 | 2017年 1月 26日 星期四 22:34 BJT

美国热股：高通股价下挫5%，此前公布季度营收上升3.9%

路透1月26日 - 美国芯片制造商高通(Qualcomm) 公布季度营收增长3.9%，受智能手机芯片需求上升提振，目前高通正面临多起指公司涉嫌“反竞争”的法律诉讼。

高通周三收报56.90美元，周四盘初下挫5%，报54.10美元。(完) 　　
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