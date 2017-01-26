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市场报道 | 2017年 1月 26日 星期四 22:33 BJT

美国热股：福特汽车第四季获利符合分析师预估，股价盘初下跌

路透1月26日 - 美国第二大汽车制造商福特汽车 第四季获利符合华尔街预期，该公司维持2017年获利将低于2016年的预估。福特汽车周四公布，第四季亏损7.83亿美元，合每股亏损0.20美元，因上周宣布了30亿美元的非现金会计重算。

福特汽车周三收报12.79美元。周四盘初下跌1.8%，报12.56美元。(完) 　　
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