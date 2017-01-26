美国热股：福特汽车第四季获利符合分析师预估，股价盘初下跌

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
路透1月26日 - 美国第二大汽车制造商福特汽车 第四季获利符合华尔街预期，该公司维持2017年获利将低于2016年的预估。福特汽车周四公布，第四季亏损7.83亿美元，合每股亏损0.20美元，因上周宣布了30亿美元的非现金会计重算。
福特汽车周三收报12.79美元。周四盘初下跌1.8%，报12.56美元。(完)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)