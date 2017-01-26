版本:
中国
市场报道 | 2017年 1月 26日 星期四 22:38 BJT

美国热股：化肥公司POTASH季度获利低于预期，股价下跌3.6%

路透1月26日 - 全球最大的化肥公司POTASH CORP 公布的季度获利低于预期，受价格低迷拖累。不过该公司预计2017年营收将增长。

POTASH周三收报19.86美元，周四盘初下挫3.63%，报19.14美元。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐