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货币新闻 | 2017年 1月 26日 星期四 21:43 BJT

重发-表格：美国1月19日止当周农作物出口销售报告--USDA

(重发以调整标题)
    路透华盛顿1月26日 - 美国农业部(USDA)周四公布，1月19日止当周农作物出口销售报
告(单位为千吨； 棉
花以千包计)：
    
                 当周约定销售净变动             新销售             累计约定销售
            本年度   下年度      合计     本年度    下年度     本年度     上年度
    小麦     853.4    103.9     957.3      856.1    103.9    22,436.5   16,710.3
    大麦       0.2      0.0       0.2        0.2      0.0        16.8       26.1
    玉米   1,370.4     21.0   1,391.4    1,519.4     21.0    39,074.0   23,096.3
    高粱      76.4      0.0      76.4       77.6      0.0     3,182.9    5,736.8
    大豆     539.4    126.0     665.4      632.9    126.0    49,840.5   40,633.6
    豆粕     276.8      6.1     282.9      304.1      6.1     6,313.4    6,667.8
    豆油      49.5      0.0      49.5       49.6      0.0       650.4      596.2
    皮马棉     6.5      0.0       6.5        6.5      0.0       444.3      279.4
    陆地棉   457.0     10.4     467.4      468.9     10.4     9,414.5    5,548.4
    稻米     59.4      0.0      59.4       59.7      0.0     2,094.7    2,062.0(
完)
  
 (编译 张明钧; 审校 于春红)
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