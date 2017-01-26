重发-表格：美国1月19日止当周农作物出口销售报告--USDA

美国热股：惠普第二季业绩好于预期，盘初基本持平
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
(重发以调整标题) 路透华盛顿1月26日 - 美国农业部(USDA)周四公布，1月19日止当周农作物出口销售报 告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 853.4 103.9 957.3 856.1 103.9 22,436.5 16,710.3 大麦 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 16.8 26.1 玉米 1,370.4 21.0 1,391.4 1,519.4 21.0 39,074.0 23,096.3 高粱 76.4 0.0 76.4 77.6 0.0 3,182.9 5,736.8 大豆 539.4 126.0 665.4 632.9 126.0 49,840.5 40,633.6 豆粕 276.8 6.1 282.9 304.1 6.1 6,313.4 6,667.8 豆油 49.5 0.0 49.5 49.6 0.0 650.4 596.2 皮马棉 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0 444.3 279.4 陆地棉 457.0 10.4 467.4 468.9 10.4 9,414.5 5,548.4 稻米 59.4 0.0 59.4 59.7 0.0 2,094.7 2,062.0( 完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。