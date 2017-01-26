欧洲汇市：英镑兑美元从六周高位回落，因获利了结和美元上涨

路透伦敦1月26日 - 英镑兑走强的美元周四自六周高点回落，因英镑在短短10天内大涨近5%之后，投资人获利了结。

英镑兑美元开盘上涨，迫近1.27美元，受强劲的英国第四季经济数据提振，该数据让公投脱欧可能很快给英国成长造成破坏性影响的预期再度破灭。

但之后英镑很快回吐这些涨幅，因美元在触及七周低位后全面反弹。英镑盘中高见1.2674美元，在1620 GMT，英镑较该水准回落超过1美分，至1.2571美元。

不过，英镑兑美元仍可望录得10个月来最大两周涨幅。

“美元全线逆转走势，英镑/美元因此受创。可以说，消息面仍然对英镑有利，”RBC Capital Markets汇市策略师Adam Cole说。

英国脱欧事务大臣戴维斯周四开启英国政府正式启动退欧磋商议案的立法程序。他公布了相关议案，并提交给了议会，这是正常立法程序的第一阶段，议案将由上下院审议。

投资者关注英国央行下周“超级星期四”将公布季度通胀报告，和货币政策决定。

英国通胀加速上升，因英镑贸易加权指数 自退欧公投以来下跌12%，令市场传闻，英国央行会采取偏鹰派的立场，甚至会暗示向升息靠近，目前英国利率在纪录低位0.25%。

不过，路透周一公布调查结果显示，英国央行将至少在2019年之前将处于纪录低点的利率及其他刺激措施维持不变，尽管该行可能在下周再次上修2017年成长预估。

交易商也关注美国总统特朗普和英国首相特雷莎梅周五在华盛顿会晤，预期会重点讨论贸易问题。