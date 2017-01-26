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货币新闻 | 2017年 1月 27日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因南美天气改善和豆油下滑

路透芝加哥1月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，在上周触及六个月高位后，市场在过去六个交易日中第五日下滑，南美产量前景改善打压市场。

CBOT-3月大豆期货 收跌5-3/4美分，报每蒲式耳10.49-1/2美元。

CBOT-3月豆油在大豆产品市场中跌幅最大，因特朗普政府对生物燃料政策存在不确定性，且马来西亚棕榈油价格下跌。

美国农业部报告，上周出口销售旧作大豆53.94万吨，符合市场预期，出口销售新作大豆12.6万吨，高于市场预期。

3月豆粕合约 收跌0.9美元，报每短吨342.4美元。3月豆油合约 跌0.4美分，报34.47美分。

今日CBOT大豆预估成交量为149,313口，豆粕为54,393口，豆油为129,294口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)
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