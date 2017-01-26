芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因南美天气改善和豆油下滑

美国股市：标普和纳斯达克指数开盘创记录新高，此前美联储发布会议记录
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透芝加哥1月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，在上周触及六个月高位后，市场在过去六个交易日中第五日下滑，南美产量前景改善打压市场。
CBOT-3月大豆期货 收跌5-3/4美分，报每蒲式耳10.49-1/2美元。
CBOT-3月豆油在大豆产品市场中跌幅最大，因特朗普政府对生物燃料政策存在不确定性，且马来西亚棕榈油价格下跌。
美国农业部报告，上周出口销售旧作大豆53.94万吨，符合市场预期，出口销售新作大豆12.6万吨，高于市场预期。
3月豆粕合约 收跌0.9美元，报每短吨342.4美元。3月豆油合约 跌0.4美分，报34.47美分。
今日CBOT大豆预估成交量为149,313口，豆粕为54,393口，豆油为129,294口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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