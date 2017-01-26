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市场报道 | 2017年 1月 27日 星期五 05:17 BJT

美股盘后：星巴克股价盘后下跌2.5%，此前发布季度业绩

路透1月26日 - 星巴克 股价在周四盘后交易中下跌2.5%，此前该公司发布季度业绩。
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