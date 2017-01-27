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亚洲 | 2017年 1月 27日 星期五 09:24 BJT

《香港报摘》--信报1月27日

**头版头条**

--金融管理局副总裁阮国恒指出，今年首要重点工作，正是审慎监管银行流动性风险，包括分析银行的流动性水平是否充足，和加强银行在资金水平的压力测试。

**其他**

--香港首家本地安老院--松龄护老（新股编号：1989）周五起招股，集资最多1.79亿港元。

--信德集团 以总代价3.5亿新加坡元，收购新加坡索美赛路111号一项高级商业发展项目70%股权，该项目余下30%股权则由新加坡地产商鹏瑞利房地产持有。

--恒隆地产 董事长陈启宗表示，香港楼市走势取决于供求，现时的供应问题在于土地供给，虽然政府卖地慢慢增加，但社会对发展郊野公园土地要增加共识，平衡需要和顾及市民利益。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 屈桂娟)
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