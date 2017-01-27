《香港报摘》--信报1月27日

香港个股：新世界尖沙咀商业重建项目料2019年全面落成，总投资26亿美元
路透香港5月25日 - 香港主要地产发展商--新世界发展周四宣布，前尖沙咀新世界中心重建项目＂Victoria Dockside＂预计2019年全面落成启用，项目投资26亿美元，提供总楼面面积达300万平方尺。
**头版头条**
--金融管理局副总裁阮国恒指出，今年首要重点工作，正是审慎监管银行流动性风险，包括分析银行的流动性水平是否充足，和加强银行在资金水平的压力测试。
**其他**
--香港首家本地安老院--松龄护老（新股编号：1989）周五起招股，集资最多1.79亿港元。
--信德集团 以总代价3.5亿新加坡元，收购新加坡索美赛路111号一项高级商业发展项目70%股权，该项目余下30%股权则由新加坡地产商鹏瑞利房地产持有。
--恒隆地产 董事长陈启宗表示，香港楼市走势取决于供求，现时的供应问题在于土地供给，虽然政府卖地慢慢增加，但社会对发展郊野公园土地要增加共识，平衡需要和顾及市民利益。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 屈桂娟)
路透香港5月25日 - 香港主要地产发展商--新世界发展周四宣布，前尖沙咀新世界中心重建项目＂Victoria Dockside＂预计2019年全面落成启用，项目投资26亿美元，提供总楼面面积达300万平方尺。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起， 国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。 以下为中国2014年以来成品油历次调价情况一览：（价格变动为人民币元/吨，WTI和BR ENT为美元/桶） 调价日期 成品油品质 价格变动 变动(%) 调价后 美国原油 布兰特原油 （WTI） （BRENT） 2017年 5月26日 汽油 +140 +1.9 7,345 51.21 53.90 柴油 +135 +2.2 6,285 5月12日 汽油 -250 -3.4 7,205 47.93 50.82 柴油