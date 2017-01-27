《香港报摘》--信报1月27日

背景资料：中国自2014年以来成品油价格调整情况一览

路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起， 国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。 以下为中国2014年以来成品油历次调价情况一览：（价格变动为人民币元/吨，WTI和BR ENT为美元/桶） 调价日期 成品油品质 价格变动 变动(%) 调价后 美国原油 布兰特原油 （WTI） （BRENT） 2017年 5月26日 汽油 +140 +1.9 7,345 51.21 53.90 柴油 +135 +2.2 6,285 5月12日 汽油 -250 -3.4 7,205 47.93 50.82 柴油