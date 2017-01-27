《香港报摘》--经济日报1月27日

**头版头条**

--港股送猴迎鸡，投资界憧憬鸡年继续乐观，并紧盯美国施政、储局加息步伐及欧洲地缘政治。

**其他**

--置富产业信托 去年续租租金升幅约14%，公司非执行董事赵国雄指出，香港经济增长放慢下，昔日续租租金升20%至30%的局面难以维持，惟今年预期仍有低双位数增长。

--对于木浆价格在近期见抽升，维达 主席李朝旺称，价格升跌属正常现象，主要是供需及运输成本等因素影响，他认为价格最终会趋向稳定。

--渣打香港新推三个月及半年人民币定期存款息率5厘，另一家银行富邦亦把一个月到一年期存息劲加0.5厘，划一至5厘。（完）

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