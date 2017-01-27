《香港报摘》--经济日报1月27日

中港个股：证监会处罚涉上海司度案的机构，中信证券被罚没3.7亿元
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
**头版头条**
--港股送猴迎鸡，投资界憧憬鸡年继续乐观，并紧盯美国施政、储局加息步伐及欧洲地缘政治。
**其他**
--置富产业信托 去年续租租金升幅约14%，公司非执行董事赵国雄指出，香港经济增长放慢下，昔日续租租金升20%至30%的局面难以维持，惟今年预期仍有低双位数增长。
--对于木浆价格在近期见抽升，维达 主席李朝旺称，价格升跌属正常现象，主要是供需及运输成本等因素影响，他认为价格最终会趋向稳定。
--渣打香港新推三个月及半年人民币定期存款息率5厘，另一家银行富邦亦把一个月到一年期存息劲加0.5厘，划一至5厘。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 屈桂娟)
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
--中港信贷评级火烧连环船，评级机构穆迪一日内先后下调中港信贷评级。财政司司长陈茂波回应指，非常不认同穆迪观点，指下调港评级属机械式做法。
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。