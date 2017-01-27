《香港报摘》--其他报纸重要消息1月27日

**明报**
--金沙中国 第四季业绩意外逊预期，因巴黎人首季中场赢率仅18.3%，据母公司拉斯维加斯金沙集团 表示，巴黎人表现未如人意主要由于一名女赌客“几乎日日赢钱”。
--金管局副总裁阮国恒称，会因应去年不少银行股票帐户发生未经授权股票交易，研究全面强制客户使用双重认证。
--证监会公布，前新鸿基投资持牌代表马如龙，因涉及多次接受身分不明人士的交易指示，并假装在其他帐户持有人指示下进行买卖，以及事后拒绝透露真正发出指示人士的身分，行为有欠诚实，禁止其重投业界八年。
**星岛日报**
--英皇证券 执行董事陈锡华于股东会后表示，公司现时股东群包括中资金融机构、外资基金等，并强调从无放弃过国内的发展或策略性合作，只是暂时未有实体的策略性合作可以披露或落实。
--中国移动 的香港分支正式杀入家居宽频战场，其中以1000M宽频月费最低可至138港元抢占市场。
**苹果日报**
--中华汽车 近日被金融界猛人叶维义有份的基金公司Argyle Street Management Limited（ASML）狙击，刺激该股两日累升近19%，中华汽车发公告指，ASML指控及有关董事颜杰强准备卖股报道毫无根据。
--高盛发表报告指，即使大市录升幅，但环球股市目前的波动性却在历史平均水平之下，对一半收入及大半纯利均由市场交投活动贡献的港交所 而言是不利，因此将其目标价由195港元下调至190港元。
**东方日报**
--佳兆业 公布，截至去年底止全年录得总合约销售约298.43亿元人民币，总合约建筑面积约226.93万平方米，平均售价约每平方米13,150元人民币。另外集团在境内约465亿元人民币债务已重组。
--中国奥园地产 宣布与六家境外银行签订总额约15亿港元的三年期美元/港元双币俱乐部贷款，按伦敦/香港银行同业拆息（LIBOR/HIBOR）加4.5%年利率计息，所得款项大部分用作现有债务再融资。
**文汇报**
--香港2016年全年的商品整体出口货值较2015年下跌0.5%，有形贸易逆差4,201亿港元，相等于商品进口货值的10.5%。（完）
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