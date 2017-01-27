港报财经评论：破顶千点之遥，新岁再接再厉--信报1月27日

破顶千点之遥 新岁再接再厉/ 习广思

道指 周三创新高，升破2万点关口，周四港股及其他股市均跟住上，恒指 收报23,374点，大涨325点。美股三大指数纷纷创新高，惟富时环球（美股除外）指数只回到2015年8月中的水平，恒指更加落后，连去年9月的高位都未破，对环球资金来说，有追落后的价值。

根据过往的经验，每当美股创新高后，不会很快回头，论走势，环球股市今年首季仍可看得较为乐观。当然，大家都知道未来政经局势还会有很多变数，美国总统特朗普的新政是否行得通？他会否掀起环球贸易保护战？欧洲多国今年将举行大选，民粹派会否抬头？还有中国经济何去何从？美股的估值偏高等等。然而，金融市场中人还是活在当下，尽情在眼前的升势淘金。

自去年中起，环球金融市场开始炒通胀恢复，大家都知道各大央行都已技穷，财政政策将要接力，以财赤支撑经济，增加整体需求，中国及日本更会带头。

特朗普爆冷在美国总统大选中胜出，他的政纲较民主党的希拉莉更为进取，既减税又增加开支，虽然大家都唔知佢会点找数，但华尔街都信明天会更好，当正通胀大时代来临，沽债买股，美国、日本、德国的长债息率均飙升，而目前水平仍处于低位。

以美国30年期国债为例，目前孳息率为3厘，只返回2015年的高位，与2010年、2011年及2013年的高位依然有很大距离，同样情况亦出现在德国与日本的债市。所以，若环球经济继续改善，则债转股的买盘仍会甚为巨大。

当然，债息升得太急，抛离通胀，绝不是好事，因为实质利率上升，会抑制投资意欲及经济增长。本栏之前也分析过，债牛已死的判断目前仍言之过早，环球经济面对着几坐「大山」，包括人口老化、政府及企业负债过度、经济产能过剩等，这些力量都带来通缩的倾向，何况科技发展一日千里，商品的生产及流通成本将愈来愈低。

摩根士丹利最近发表的宏观经济简报指出，美国经济不会出现过热情况，美国联储局将继续推行利率正常化，今明两年分别加息2次及3次，令联邦基金利率回升到1.75厘至2厘水平，加息将抵消财政政策带来的刺激作用。当然，若老特的财政刺激方案十分庞大及在经济周期较晚时才推出，便可能令通胀加速恶化。

港股周四跑赢了美股周三的升幅，这都拜美元未有跟随美股劲升所赐，在周四亚洲时段，美滙指数只在100水平上落，反映环球资金非一面倒投向美国，这亦有利港股。

美国科网股如谷歌母公司Alphabet、Facebook、 亚马逊等动力仍强，短期对本港科网股如腾讯 将有带动作用，环球银行股因债息上扬而受到追捧，滙控 及中港银行股的估值都可水涨船高，商品股在上行的经济周期，料会受到追捧。

中港地产股表现虽然较为落后，但胜在估值吸引，只要美息不是急升，楼市爆煲的机会不大，不少大行睇淡本港楼市及地产股，美国今年若只加2次息，相信对楼市影响有限。近期有本港大银行减H按息及提供现金回赠争客，蓝筹地产股仍值得吸纳，博炒落后。

在此预祝大家鸡年进步，心想事成，最紧要是身心健康。（完）

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