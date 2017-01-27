港报财经评论：腾讯中建筑，更上一层楼--经济日报1月27日

腾讯中建筑 更上一层楼/ 林瑞芬

港股于猴年尾抽升，来个意外惊喜。恒指 挑战下降轨阻力23,300，高见23,386，收报23,374，升1.4%，大市成交额649.7亿港元。

美股于周三晚历史上首次突破20,000点重要关口，连新任美国总统特朗普都在其社交帐户twitter上喝采。特朗普上任美国总统引来的反对声音多，但美股牛势旺，难怪他牙擦擦！

港股今日在猴年最个半个交易日（因除夕夜半日市），经昨日一挟之后，应可望靠稳于较高水平。走势而言，恒指如确认突破下降轨，持续稳守23,300向上攀，下一关挑战的阻力约为24,000。国指 而言，10,000乃主要密集阻力关键，需要配合成交突破，昨收报9,854，升1.2%。

腾讯 昨日再度发挥火车头效用，一举突破200港元，以202.4港元开市，高见205.4港元，收报205港元，全日升2.1%。滙丰 及中移动 两只蓝筹亦为大户挟淡所用，分别升1.8%及1.6%，分别收报66.7港元及88.2港元。腾讯而言，股价重返200港元持续企稳，更为确认自去年9月的调整浪已在180港元结束，重拾升势，催化剂将是业绩的公布，反覆挑战220港元，值得再跟进。

观乎腾讯股价走势，在年初推出微信小程式之后，由跌转升，启示市场投资者对相关业务的憧憬。微信小程式，主要涵盖19个服务类目，囊括綫上旅游、电商、O2O等100多个功能点。招银国际认为，小程式凭藉：一是微信庞大的用户基础及高凝聚力社区。二是「毋须安装、触手可及、用完即走、毋须卸载」的特色设计；三是较小的储存空间（多数低于1M）、流畅的回应载入速度，小程式的推出或将进一步吸收原生低频工具类App的流量，初期用户捕获成本的降低也将引导众多綫下场景应用滙集至微信。

商家层面而言，招商国际认为小程式的核心优势在于为部分初创小微企业提供了成本低廉的推广入口及作业系统。成熟型内容App及平台则与小程式形成更紧密的导流交互。此外，由于小程式的创作采用微信自身语言，而小程式一旦普及，将能够在庞大微信用户的基础上筑建极高的壁垒。总括来讲，市场看好小程式对腾讯的广告、云和支付业务的收入拉升作用，对维持企业盈利高增长。

蓝筹股以外，讲盈利前途明朗化的要数中国建筑<<3311,HK>。首先，去年第四季以来，已先后突破两条下降轨，预示中期的反覆升势强烈，鸡年有条件更上一层楼，至少重上2015年高位近15港元。事实上，中、外券商看其中期目标价也不止于此，如摩根大通看18港元，招商证券看18.74港元、保守如高盛都看15.3港元。

参考部分券商分析，看好中国建筑的建基点在预计内地推进PPP项目将更为积极。公司将继续业务范围的扩张，继2016年进入医院建设等领域后，今年计划进入地铁、铁路和公共设施等领域。在PPP推广后，公司因为PPP模式的相对垫资减少而使现金流好转，其净资产负债率为17%，相对同业为28%，故应有更大资金空间推进PPP项目。

总计公司于去年新签合同总值877.7亿港元（包括远东环球），略高于目标830亿港元。当中约69%来自内地，其余主要来自香港和澳门。今年初步新签合同目标不少于900亿港元（计及远东环球），预计公司的毛利率有逐步提升的潜力。因为在去年，公司于内地的新签合同价值约580亿港元。其中约66%是非保障住房项目（医院及学校等）。由于这些专案的毛利率略高于保障住房专案，公司管理层预计未来几年毛利率逐步回升。按经济通综合预测，该股截至2016年及2017年12月底止，每股盈利分别为1.13港元及1.32港元，现价（昨收报13港元）的预测PE分别为11.5倍及9.9倍。（完）

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