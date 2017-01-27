港报社评：保持警觉开心过年，勿为烦事坏了兴致--明报1月27日

香港个股：新世界尖沙咀商业重建项目料2019年全面落成，总投资26亿美元
路透香港5月25日 - 香港主要地产发展商--新世界发展周四宣布，前尖沙咀新世界中心重建项目＂Victoria Dockside＂预计2019年全面落成启用，项目投资26亿美元，提供总楼面面积达300万平方尺。
明日大年初一，新春假期理应放下工作，与家人团聚、与友人聚首，享受几日悠闲。不过，基于去年旺角暴乱的阴影，事实上亦有人如百足之虫、死而不僵地蠢蠢欲动，企图搞事，致使新春喜庆祥和会否构成冲击，有了一丝悬念；另外，放在国家层面审视，新上任的美国总统特朗普在华人社会新春期间，会否有什么行政命令或政策措施针对中国，值得关注。
去年年初一晚上，有激进团体以保护小贩为由，在旺角发起声援小贩摆卖行动，事态演变为暴乱，通宵达旦才遏止，旺角几条街道宛如战场，不法分子撬起路面砖头攻击执勤警员，手段暴烈程度，使人咋舌，为上世纪六十年代左派暴动以来仅见，全港市民以至国际社会为之震惊。今时今日，导致旺角暴乱的因素，例如激进团体仍在发展、朝野对峙氛围并未消退，因此，今年会否再有事端，无法让人完全放心。
去年与旺角暴乱关系密切的团体和个别人士，基于形格势禁，策略上稍为隐退，今年未见有挑起事端之意，不过，正如去年暴乱一样，主要是市民聚集地区，被人利用一些小事而发难。事实上，近日有人在维园年宵市场张贴海报，上有「年宵花市入口」、「光复年宵」、「年三十晚11时正」等字眼，由于无人表示负责，海报隐含的动机和目的，只能猜度，惟就语句和字眼，有理由相信不怀好意。今晚维园花市附近，必定人潮如鲫，有被用作趁机闹事的环境，警方和市民务须保持警觉，提防有人趁机制造事端，破坏新春的喜庆祥和。
另一个可能使今年新春变味的是美国因素。本月20日，特朗普就任美国总统之后，连日都签署行政命令，兑现竞选承诺，迄今已有奥巴马医改被废除、退出TPP、启动与墨西哥接壤边境兴建围墙等，这些举措，无不牵动美国内部与相关国家。特朗普在竞选期间，高调批评中国操控汇率和实施不公平贸易，认为美国因而吃亏，声言当选上任后将有政策措施对付中国。
特朗普由当选到就任期间，他和他的团队对付中国调门并无放软，反而有升级加码迹象，例如特朗普打破美国历来惯例，与台湾蔡英文总统通电话，其后声言若中国不解决贸易问题，美国不一定恪守「一个中国」政策，云云；特朗普提名的国务卿蒂勒森在国会确认其提名时，扯出南海争议，声言会阻止中国接近南海岛屿；白宫发言人斯派塞则把南海诸岛形容为「国际领土」。因此有理由相信，美国将继续操作南海争议，藉此挤压中国。
可以说，从汇率、贸易、台湾问题、「一个中国」以至南海争议等，只要任何一项有变动，对中国、美国甚至全球都是大事，会触动中美双边关系以至全球秩序。过去一周，特朗普对中国按兵未动，情况肯定不会是他知难而退，只是美国在更全面研判筹谋，订定策略，以收主动出击之效。因此，特朗普会否趁中国人新春期间，公布对华政策措施，甚至在南海采取具体行动等，以谋取对美国的时效利益，值得密切关注。这是今年新春，中国朝野未能完全放松享受假期的原因。
去年旺角暴乱留下阴影，今年又有人张贴海报，隐含搞事意图，这是市民切身感受到的可能挑战；设若特朗普此际正式开展中美角力，则是香港与国家紧密关系的体认，事实上，不要说最坏情况的军事对峙，单是中美爆发贸易战，对本港经济也会构成重大冲击。目前的不明确状况，作为香港市民只能做好可以主动掌握的，例如警觉和反对别有用心者的搞事意图，以确保本港内部安宁；至于「特朗普因素」、「美国因素」，并非本港可以左右控制，只能密切关注。除此之外，这几日新春假期，大家尽量放松，开开心心过年，不要被这些事坏了兴致。
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路透香港5月25日 - 香港主要地产发展商--新世界发展周四宣布，前尖沙咀新世界中心重建项目＂Victoria Dockside＂预计2019年全面落成启用，项目投资26亿美元，提供总楼面面积达300万平方尺。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起， 国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。 以下为中国2014年以来成品油历次调价情况一览：（价格变动为人民币元/吨，WTI和BR ENT为美元/桶） 调价日期 成品油品质 价格变动 变动(%) 调价后 美国原油 布兰特原油 （WTI） （BRENT） 2017年 5月26日 汽油 +140 +1.9 7,345 51.21 53.90 柴油 +135 +2.2 6,285 5月12日 汽油 -250 -3.4 7,205 47.93 50.82 柴油