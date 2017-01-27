港报社评：保持警觉开心过年，勿为烦事坏了兴致--明报1月27日

明日大年初一，新春假期理应放下工作，与家人团聚、与友人聚首，享受几日悠闲。不过，基于去年旺角暴乱的阴影，事实上亦有人如百足之虫、死而不僵地蠢蠢欲动，企图搞事，致使新春喜庆祥和会否构成冲击，有了一丝悬念；另外，放在国家层面审视，新上任的美国总统特朗普在华人社会新春期间，会否有什么行政命令或政策措施针对中国，值得关注。

去年年初一晚上，有激进团体以保护小贩为由，在旺角发起声援小贩摆卖行动，事态演变为暴乱，通宵达旦才遏止，旺角几条街道宛如战场，不法分子撬起路面砖头攻击执勤警员，手段暴烈程度，使人咋舌，为上世纪六十年代左派暴动以来仅见，全港市民以至国际社会为之震惊。今时今日，导致旺角暴乱的因素，例如激进团体仍在发展、朝野对峙氛围并未消退，因此，今年会否再有事端，无法让人完全放心。

去年与旺角暴乱关系密切的团体和个别人士，基于形格势禁，策略上稍为隐退，今年未见有挑起事端之意，不过，正如去年暴乱一样，主要是市民聚集地区，被人利用一些小事而发难。事实上，近日有人在维园年宵市场张贴海报，上有「年宵花市入口」、「光复年宵」、「年三十晚11时正」等字眼，由于无人表示负责，海报隐含的动机和目的，只能猜度，惟就语句和字眼，有理由相信不怀好意。今晚维园花市附近，必定人潮如鲫，有被用作趁机闹事的环境，警方和市民务须保持警觉，提防有人趁机制造事端，破坏新春的喜庆祥和。

另一个可能使今年新春变味的是美国因素。本月20日，特朗普就任美国总统之后，连日都签署行政命令，兑现竞选承诺，迄今已有奥巴马医改被废除、退出TPP、启动与墨西哥接壤边境兴建围墙等，这些举措，无不牵动美国内部与相关国家。特朗普在竞选期间，高调批评中国操控汇率和实施不公平贸易，认为美国因而吃亏，声言当选上任后将有政策措施对付中国。

特朗普由当选到就任期间，他和他的团队对付中国调门并无放软，反而有升级加码迹象，例如特朗普打破美国历来惯例，与台湾蔡英文总统通电话，其后声言若中国不解决贸易问题，美国不一定恪守「一个中国」政策，云云；特朗普提名的国务卿蒂勒森在国会确认其提名时，扯出南海争议，声言会阻止中国接近南海岛屿；白宫发言人斯派塞则把南海诸岛形容为「国际领土」。因此有理由相信，美国将继续操作南海争议，藉此挤压中国。

可以说，从汇率、贸易、台湾问题、「一个中国」以至南海争议等，只要任何一项有变动，对中国、美国甚至全球都是大事，会触动中美双边关系以至全球秩序。过去一周，特朗普对中国按兵未动，情况肯定不会是他知难而退，只是美国在更全面研判筹谋，订定策略，以收主动出击之效。因此，特朗普会否趁中国人新春期间，公布对华政策措施，甚至在南海采取具体行动等，以谋取对美国的时效利益，值得密切关注。这是今年新春，中国朝野未能完全放松享受假期的原因。

去年旺角暴乱留下阴影，今年又有人张贴海报，隐含搞事意图，这是市民切身感受到的可能挑战；设若特朗普此际正式开展中美角力，则是香港与国家紧密关系的体认，事实上，不要说最坏情况的军事对峙，单是中美爆发贸易战，对本港经济也会构成重大冲击。目前的不明确状况，作为香港市民只能做好可以主动掌握的，例如警觉和反对别有用心者的搞事意图，以确保本港内部安宁；至于「特朗普因素」、「美国因素」，并非本港可以左右控制，只能密切关注。除此之外，这几日新春假期，大家尽量放松，开开心心过年，不要被这些事坏了兴致。

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