港报社评：莫谈钦点与劝退，打出风格和套路--信报1月27日

面对极右派特朗普成为美国第四十五任总统的事实，民粹主义和保护主义皆见抬头的趋势，中国国家主席习近平早前在瑞士达沃斯世界经济论坛上发表了一番扞衞经济全球化的演讲。他说道：「搞保护主义如同把自己关入黑屋子，看似躲过了风吹雨打，但也隔绝了阳光和空气。」

习近平表示，把困扰世界的问题简单归咎于经济全球化，既不符合事实，也无助于解决问题；中国是经济全球化的受益者，更是贡献者；中国大门对世界始终打开，亦期望各国大门对中国投资者公平敞开。这位自由贸易的当世「旗手」强调，贸易战只会两败俱伤。

特朗普对于这一番演讲显然无动于衷，他在一月二十日宣誓就职之后马上兑现选举承诺，签署行政指令宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），意味着他否定自由贸易的态度绝非打嘴炮，保护主义在「美国优先」的旗帜之下将会成为事实。美国退出TPP同时反映，中国有机会登上自由贸易的领导地位。

习近平的「黑屋子论」虽然针对的是经济贸易，但也可解读为他支持合作共赢的互利精神，香港人看在眼里可有什么启发？尤其在特首选战渐见激烈的当下，国家主席经常放在嘴边的「构建人类命运共同体」可否视作选战的指导原则？如果香港的官场政坛和社会各界喜欢揣摩上意，不妨揣摩一下习近平在瑞士日内瓦联合国总部发表的另一番演讲，他说国际社会要从五个方面做出努力：一是坚持对话协商，二是坚持共建共享，三是坚持合作共赢，四是坚持交流互监，五是坚持绿色低碳。除了绿色低碳牵涉环保问题之外，其余四个坚持都适用于国际社会之中任何一个社会的管治哲学，当然包括香港社会。

特首选战的两大热门是前政务司司长林郑月娥和前财政司司长曾俊华，一直有传言，前者获「钦点」，后者遭「劝退」。我们认为，战况发展至今，凭空想像的钦点和劝退根本无关宏旨，参选者及其啦啦队倒不如靠自己的实力，让人知道他们是否有本事做到习近平口中的「构建人类命运共同体」，而不是「把自己关入黑屋子」。

不管是否钦点，林郑月娥始终没有稳胜的把握，因为一千一百九十四名选委来到三月二十六日正式投票的时候，采用的是不记名的暗票制，而且泛民主派手握三百二十多张选票，选举结果充满变数。不管是否劝退，摆在眼前的事实是曾俊华状态勇、人气高，民望持续领先，而且认为「就算当选也不获任命」的机会微乎其微，之前既然不退，现在更加不退。

钦点和劝退的讲法反正只是捕风捉影的传言，不谈也罢，参选者最健康的举措是各展所长，说服选委给自己投下神圣的一票，若然兼收并蓄更佳，囊括建制派和反对派的选票，这才是对话协商合作共赢的典范。一个外号「好打得」，一个自称「几打得」，那就索性打出自己的风格和套路，不必拘泥于怎样赢得北京的「一人一票」。

根据本报独家委托中文大学传播及民意调查中心进行的第三轮民调结果，曾俊华的最新支持度是百分之三十三点五，续居领先地位，林郑月娥亦气势转盛，以百分之三十点九支持度紧随其后，两者民望差距大幅收窄至仅二点六个百分点，可谓叮当马头。这样紧凑的竞争，诚属好事，比民望永远好过比抹黑。

习近平在春节前夕向全国各族人民，港澳地区、台湾同胞及海外侨胞拜年，他说中华民族历来重真情、尚大义，真情不虚就是要忠诚老实、诚恳待人，真情不私就是要砥砺品德、刚正无私，真情不妄就是要光明磊落、坦坦荡荡。

香港的特首选战，能够流露坦坦荡荡的真情吗？

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