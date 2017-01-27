港报社评：“特朗普牛市”，还能持续多久？--经济日报1月27日

美国道指首次突破两万点心理大关，还有向上冲之势，令持续多日「特朗普牛市」结束的讲法不攻自破，市场再弥漫乐观情绪，不少人都不禁问究竟特朗普牛市还能持续多久？

在竞选期间，市场预期特朗普一旦当选，美股以至全球股市都会暴挫，但当特朗普去年11月当选消息传出，美股急跌24小时后就不断持续上扬，原因是憧憬特朗普会透过减税、放宽监管和大兴基建来提振经济，投资者纷纷入市买美股和美元，造就特朗普牛市。

不过，特朗普上周宣誓就任，美元下跌，市场忧虑特朗普牛市结束，美股会作出大调整。岂料他上任后连日签署多项行政命令，例如取消奥巴马医保、退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）、重新谈判北美自由贸易协定和在墨西哥边境兴建围墙等，用实际行动来兑现竞选承诺，而他见任何人和签署任何行政命令，都目标清晰地说要为美国创造职位，令市场人士再次憧憬他将会大搞基建，再纷纷入市，「特朗普牛市二期」的乐观情绪令美股冲破二万关口。

美股新一波牛市是特朗普透过行政手段催谷出来，市场人士相信他，股市持续上升，这波牛市能持续多久，没人可预测到，大家惟有在等，直至有明确信息出现才会转势。

事实上，特朗普牛市二期的乐观情绪是靠基建来维持，料两个月后将见真章，因为在美墨边境建围墙，需要国会拨款，在共和党控制的国会下，只要帐目计算是合理，要通过并不难，不过联邦预算近年并不松动，到了3月国会审议预算案才知道能否获批。

特朗普对内靠搞基建，对外亦未有闲着，为乐观的氛围托底。他以威迫利诱方法哄商人到美国投资，增加就业机会，例如早前跟美国多间企业行政总裁会面，要求他们将生产厂房搬回美国，成功迫使福特车厂取消在墨西哥建厂房计划，改为在美国密歇根州生产。台湾富士康总裁郭台铭亦考虑在美国投资70亿美元设显示屏生产厂，料可为美国创造3万至5万职位。

内外催谷兼备，股市如火上加油，不过也不是没有阴霾的。如中美贸易摩擦会否升温，甚至打贸易战，到了3月也开始明朗化。联储局3月议息时亦会审视通胀是否有升温迹象，一旦联储局对经济的研判，认为有必要出手来遏抑通胀，对股市或有降温作用。

特朗普这种以情绪催谷经济手法，成功刺激股市向上，特朗普牛市短綫令美股新高又新高，但3月将会面对真正考验，投资者乘坐特朗普牛市过山车时，也勿忘扣好安全带。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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