纽约期市：纽约可可跌至近四年低位，因国际可可组织的库存预估利空

路透纽约/伦敦1月27日 - 纽约可可期货周五放量跌至近四年最低，因国际可可组织的可可库存调查利空，加重对供应过剩的担忧。

咖啡价格上涨，没有跟随商品市场普跌走势，因交易商关注最大出产国巴西天气干燥对作物的影响。

糖市几无变动。

3月纽约可可 收低37美元，或1.7%，报每吨2,095美元，稍后降至2,076美元，为2013年3月来近月合约最低价。

国际可可组织(ICCO)专家工作组的年度调查报告显示，2015/16年度全球可可库存高于预期，表明库存短缺程度小于预期。报告激发了强烈的看空情绪。

3月伦敦可可 收跌24英镑，或1.4%，报每吨1,696英镑，盘中跌至1,684英镑的合约低位。

3月罗布斯塔咖啡 收高28美元，或1.3%，报每吨2,238美元，3月阿拉比卡咖啡 收涨0.95美分，或0.6%，报每磅1.524美元。

3月原糖期货 收低0.03美分，或0.2%，报每磅20.33美分。3月白糖期货 收高0.20美元，或0.04%，报每吨537.50美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 刘静)