纽约期市：纽约可可跌至近四年低位，因国际可可组织的库存预估利空

基金产业：领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透纽约/伦敦1月27日 - 纽约可可期货周五放量跌至近四年最低，因国际可可组织的可可库存调查利空，加重对供应过剩的担忧。
咖啡价格上涨，没有跟随商品市场普跌走势，因交易商关注最大出产国巴西天气干燥对作物的影响。
糖市几无变动。
3月纽约可可 收低37美元，或1.7%，报每吨2,095美元，稍后降至2,076美元，为2013年3月来近月合约最低价。
国际可可组织(ICCO)专家工作组的年度调查报告显示，2015/16年度全球可可库存高于预期，表明库存短缺程度小于预期。报告激发了强烈的看空情绪。
3月伦敦可可 收跌24英镑，或1.4%，报每吨1,696英镑，盘中跌至1,684英镑的合约低位。
3月罗布斯塔咖啡 收高28美元，或1.3%，报每吨2,238美元，3月阿拉比卡咖啡 收涨0.95美分，或0.6%，报每磅1.524美元。
3月原糖期货 收低0.03美分，或0.2%，报每磅20.33美分。3月白糖期货 收高0.20美元，或0.04%，报每吨537.50美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
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